Tres Balones de Oro para Aitana: "Se me valoraron los momentos importantes, los partidos que ve todo el mundo"

El Châtelet de París volvió a rendirse ante Aitana Bonmatí. Por tercera vez consecutiva, la de Sant Pere de Ribes fue coronada como la mejor futbolista del planeta, entrando en un club en el que hasta ahora solo estaban Michel Platini y Leo Messi. “Es un hecho histórico y muy difícil”, reconoce en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, “porque yo sé cómo vivo el día a día. Aunque es fútbol, es muy duro porque requiere una constancia de autoexigencia muy elevada. Es el hecho de no bajar nunca el listón, de mantener la motivación intacta”.

Aitana confiesa que este tercer Balón de Oro lo ha vivido de manera muy diferente al primero. “Con el primero me lo dijeron con antelación y pude preparar un discurso, me dio tranquilidad. En cambio, en los dos últimos no sabíamos nada. France Football cambió las normas y lo vives intentando bajar la expectativa. Sobre todo este año, que era evidente que todo estaba muy igualado, ya veréis las puntuaciones. Ha sido un Balón de Oro muy reñido”, explica.

El suspense fue máximo hasta el final. “Fue un momento muy raro porque de repente empiezan a sacar el ranking y yo pensaba: ¿dónde estoy? No me veía. Luego nos llaman a Mariona y a mí para microfonarnos, nos damos un abrazo, nos deseamos suerte y volvemos al asiento. Todo pasó muy rápido. Este año fue el primero en el que no preparé ningún discurso, solo pensé cuatro cosas y poca cosa más, porque no quería ponerme presión”.

"Llega un momento en el que te planteas: ¿y ahora qué motivación tengo? Pero después tuve que darle la vuelta"

Para Aitana, la dificultad no está solo en el nivel de la gala, sino en lo que hay detrás. “En algún momento del año pasado sufrí porque me sentía agotada, los primeros meses fueron duros. Llevo muchos años a un alto nivel y por suerte, toco madera, no he tenido lesiones, así que creo que soy la jugadora del mundo que más partidos ha jugado en los últimos cinco o seis años sin parar. Llega un momento en el que te planteas: ¿y ahora qué motivación tengo? Pero después tuve que darle la vuelta. Este año, después de la Eurocopa, que fue un golpe duro, pude desconectar y volver a tener ganas”.

Aitana Bonmatí y sus tres Balones de Oro en el Liceu / Sandra Dihör

Este Balón de Oro llega, además, en una temporada en la que el Barça no conquistó ni Champions ni Eurocopa. “En Lisboa perdimos por la mínima y en el Europeo solo fuimos perdiendo quince minutos en el torneo, contra Italia. No se puede valorar toda una temporada por unos penaltis o por una jugada. Creo que se me valoraron los momentos importantes, los partidos que ve todo el mundo. Las semifinales contra Alemania con la selección, contra el Chelsea con el Barça, incluso momentos de la final”, defiende.

La gala también tuvo color blaugrana. “Había mucha presencia del club, tanto del femenino como del masculino, y eso significa que el Barça sigue siendo un referente mundial”, celebra.

"Mi zona de confort está en la plaza del pueblo, con mis amigos"

Aitana asegura que mantiene los pies en el suelo pese a los tres galardones. “Mi zona de confort es la plaza del pueblo con mis amigos. Cuando toca ponerse el vestido, me lo pongo y lo vivo, pero al día siguiente la normalidad vuelve. Aunque tenga tres Balones de Oro, nada ha cambiado más allá. Sigo siendo la misma Aitana, quizá más madura y con más experiencia”.

Y sobre si piensa en un cuarto, lo deja claro: “No vivo cada día con el objetivo de ganar el Balón de Oro. Es una consecuencia del trabajo bien hecho durante la temporada. Lo que me mueve es el día a día”