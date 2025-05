Torrejón y Alexia rompen el cerrojo del Levante Badalona para acariciar el título

Costó por el contexto del partido, pero el Barça se llevó tres puntos de Badalona y ya puede acariciar el título de Liga. Tras una hora sin goles ni prácticamente ocasiones, Torrejón logró romper el cerrojo del Levante Badalona y Alexia sentenció de penalti.

El ambiente en Badalona era algo atípico. Un partido en un jueves por la mañana, en el Día del Trabajador, con aficionados de ambos equipos y también gente que solo quería ir a ver un partido de fútbol, aunque no fue el más disfrutón para ellos. De hecho, hubo más animación durante el calentamiento que durante el partido, que solo escuchó algún cántico esporádico.

Lo había desvelado Pere Romeu en la previa: aire y rotaciones. Venían de una eliminatoria muy exigente y algunas piernas pedían descanso a gritos. Solo tres jugadoras del once en Stamford Bridge repitieron en el Municipal de Badalona: Cata Coll, Patri y Pina. Oportunidad, de nuevo, para Caño y Schertenleib en el centro del campo.

En la previa, en una entrevista con Badalona Comunicació, Ana Junyent dejó caer que el Barça ya no era tan invencible, que “los marcadores se habían reducido” y que “ahora puede sufrir un poco más”. Dijo, también, que tenían que ser “realistas”, porque el Barça acababa de ganar al Chelsea con un 8-2 en el global de las semifinales de la Champions, pero que “el césped artificial les perjudica” y tenían que aprovechar todas las cartas.

Sin ocasiones claras en el primer tiempo

Y así sucedió. A pesar de su dominio, al Barça, que se instaló en campo rival prácticamente en la totalidad del partido -solo tuvo que bajar a defender alguna contra del Levante-, le costó encontrar espacios entre el cerrojo del Levante, con una línea de cinco defensas protegida por otra de cuatro centrocampistas. También faltaba velocidad y ritmo en la circulación, e ideas y precisión en la definición.

El partido se fue al descanso prácticamente sin ocasiones claras. Había buscado el primero Salma, con un disparo al que le faltó potencia y que atajó Valenzuela sin problemas, también Torrejón y Jana, ambas con la cabeza en acciones a balón parado, Esmee, con una volea que se marchó por encima del larguero, y Pina, con un remate a bocajarro que atrapó también María. Cata solo tuvo que intervenir una vez, tras un chut de Laura Martínez, y entre las cuatro defensas -Jana, Torrejón, Engen y Brugts- cortaron sin problemas las contras de Maca Portales e Irina.

Toda la artillería

Nada satisfecho con lo que veía en el campo, sobre todo en la medular y en ataque, Pere Romeu sacó de una, a los diez minutos de la reanudación, a Pajor, Alexia y Aitana. Y ya rápidamente la polaca buscó una asistencia a Vicky que se quedó con la miel en los labios. Otro paradón de Valenzuela.

Acto seguido sí logró sacar las telarañas Torrejón. En un córner botado por Pina al segundo palo, Patri prolongó el centro con la cabeza y también con la testa metió el balón para dentro Marta, como una ‘9’ pura.

Buscó el segundo el Barça con insistencia. Había mejorado la versión ofensiva del equipo con los cambios de Pere Romeu, que también dio entrada a Ona Batlle por Pina para que se partiese la banda con Esmee. Un balón de Alexia que peinó Pajor se estrelló contra la madera y unos segundos después, Valenzuela sacó una mano providencial para evitar el gol de la capitana a bocajarro.

Y llegó, finalmente, de penalti. No falló Alexia desde los once metros y se convirtió en la máxima goleadora de la Liga en la historia del club. Con esto, si el Barça gana al Depor el domingo -y el Madrid no pierde-, será virtualmente campeón este fin de semana. Pero habrá que esperar a certificar el título en Sevilla