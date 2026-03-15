Torrejón y Alexia resuelven el cerrojo del Dépor

Con más oficio que brillo, el FC Barcelona sacó adelante un partido espeso en Riazor. Ante un Dépor Abanca muy bien plantado y decidido a cerrar su área, al conjunto azulgrana le faltó ritmo durante muchos minutos. Pero cuando el encuentro amenazaba con encallarse, los cambios de Pere Romeu terminaron marcando la diferencia. Marta Torrejón abrió el marcador y Alexia Putellas sentenció para asegurar tres puntos trabajados.

Apenas habían pasado treinta segundos cuando el Barça ya había avisado. Carla Julià tuvo la primera ocasión tras un centro de Salma, y poco después Paredes rozó el gol con un remate de cabeza. El inicio fue vivo, aunque pronto quedó claro cuál sería el guion del partido: un Barça dominador y un Dépor decidido a proteger su área y resistir.

Mientras las azulgranas acumulaban posesión, el equipo gallego se sostenía con orden y con una inspirada Inês Pereira bajo palos. Lo intentaron Fenger, Carla Julià, Salma, Ona Batlle o Sydney, que incluso probó suerte desde el centro del campo al ver adelantada a la portera portuguesa. El Dépor también encontró alguna salida peligrosa, como una falta lejana de Lucía que casi sorprende a Gemma Font o como una llegada de Latorre tras un gran pase de Barth.

Carla Julià ante el Depor en Riazor / EFE

Pese al dominio visitante, el gol no llegaba y el Barça seguía chocando contra el cerrojo local. Antes del descanso, además, llegó un momento de preocupación cuando Esmee Brugts se torció el tobillo en una acción fortuita. La neerlandesa tuvo que ser atendida fuera del campo, aunque finalmente pudo continuar y completar el partido.

Nada cambió demasiado tras el paso por vestuarios, salvo que el Barça empezó a acumular aún más llegadas. Brugts rozó el gol en el segundo palo y Salma estrelló un disparo en el poste tras una buena acción por banda. El dominio era claro, aunque el Dépor seguía resistiendo con disciplina y esperando alguna transición.

Acierto con los cambios

Otro giro llegó desde el banquillo. Pere Romeu agitó el partido con la entrada de Graham, Alexia y Pajor, y el Barça ganó ritmo, velocidad y claridad cerca del área. El asedio creció hasta que Torrejón colgó un balón desde el vértice del área que nadie llegó a tocar y acabó colándose en la portería de Pereira tras botar en el área pequeña. Tras una larguísima e innecesaria revisión de más de cinco minutos, la colegiada lo acabó validando.

Una vez abierto el marcador, el Barça encontró más espacios. Graham puso un centro preciso al segundo palo —incluso resbalándose en el gesto— y Alexia apareció desde segunda línea para empujar el segundo. No impactó bien, pero entró perfecta. Aún hubo tiempo para más ocasiones azulgranas, la más clara de Ona Batlle, que salvó de nuevo Pereira, pero el marcador ya no se movió. Sin alardes, pero con autoridad final, el Barça resolvió una tarde espesa en Riazor y ya mira al miércoles, cuando en el Johan Cruyff se jugará el billete a la final de la Copa