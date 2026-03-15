'Torregol' firma el pleno del Barça

El gol de Marta Torrejón en Riazor no solo abrió el camino de la victoria ante el Dépor Abanca. También completó un dato que retrata una de las grandes virtudes del Barça esta temporada: el gol está repartido por todo el equipo. Con ese tanto, todas las jugadoras de campo del primer equipo azulgrana ya han visto portería este curso.

La defensa se convirtió así en la última futbolista en sumarse a la lista goleadora. Su centro desde el vértice del área, que acabó colándose en la portería del Dépor, sirvió para cerrar el círculo ofensivo del equipo de Pere Romeu, que ya cuenta con 18 jugadoras de campo diferentes que han marcado.

El peso goleador sigue concentrado en Ewa Pajor, máxima anotadora con 23 tantos. Por detrás aparecen Claudia Pina (17 goles y 7 asistencias) y Alexia Putellas (14 goles y 9 asistencias). También destacan Caroline Graham (9 goles y 9 asistencias), Vicky López (9 y 9) y Kika Nazareth (9 y 7), mientras que Salma Paralluelo (6 goles y 3 asistencias), Aitana Bonmatí (6 y 4), Sydney Schertenleib (5 y 2) o Esmee Brugts (7 y 5) también han aportado con regularidad.

El resto de la lista confirma que el peligro llega desde prácticamente cualquier zona del campo: Irene Paredes (3 goles y 1 asistencia), Laia Aleixandri (3 y 1), Patri Guijarro (3 y 5), Clara Serrajordi (2 y 3), Ona Batlle (2 y 3), Mapi León (1 gol y 9 asistencias), Aïcha Camara (1 y 6) y la propia Torrejón (1 y 1).

El reparto goleador se amplía incluso si se tienen en cuenta las futbolistas del filial que han tenido minutos con el primer equipo. Carla Julià ha firmado tres goles y dos asistencias, mientras que Ainoa también ha estrenado su cuenta goleadora.

Afinar puntería para lo que viene

Paradójicamente, este dato llega en un momento en el que al Barça le está costando algo más transformar sus ocasiones en goles tras el último parón de selecciones. En los dos partidos disputados desde entonces —la ida de semifinales de Copa ante el Badalona y el duelo de Liga en Riazor— el equipo solo ha marcado dos goles, ambos ante el Dépor.

En Badalona se quedó sin marcar pese a generar 17 remates, siete de ellos entre los tres palos, mientras que en Riazor llegó a disparar hasta 32 veces, con 13 tiros a portería. Dos partidos que siempre cuestan más después del parón y que también sirvieron para poner en valor el gran trabajo defensivo de ambos rivales, muy bien organizados para proteger su área, y las destacadas actuaciones de las porteras: Valenzuela ante el Badalona y Pereira frente al Dépor. Toca afinar puntería para lo que viene