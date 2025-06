Tomé anuncia que Aitana sufre meningitis

En la rueda de prensa posterior al partido amistoso entre España y Japón la seleccionadora Montse Tomé ha comunicado la razón de la baja de Aitana Bonmatí. La jugadora del Barça padece meningitis vírica y está ingresada en el hospital.

Tomé ha asegurado que "los doctores dicen que está controlada, hablar de meningitis puede asustar pero está controlada. Aitana estará ingresada y no hay plazos todavía para saber durante cuanto tiempo". Tomé ha explicado que la propia Aitana le ha autorizado para que comunique este hecho.

La jugadora del Barça había publicado una historia de Instagram viendo el partido de sus compañeras desde la cama de un hospital. Una imagen que ha provocado la preocupación por su estado físico a menos de una semana de que arranque el torneo.

Aitana, siguiendo el amistoso España-Japón desde el hospital / @aitanabonmati

La RFEF ya informó que la jugadora del Barça estaba siendo sometida a pruebas médicas tras varios días atravesando un proceso febril. Aitana llevaba días sin entrenarse, pero los síntomas no habían remitido, por lo que se ha tomado la decisión de realizar pruebas más exhaustivas.Estas pruebas han concluyó en que la Balón de Oro sufre una meningitis vírica.

En la rueda de prensa Montse Tomé explicó que "hay quer tener paciencia ya que la jugadora está controlada" e insistió en que "no puedo explicar más cosas, os cuento lo que ha explicado el doctor y lo que me ha autorizado a comunicar Aitana, ahora no podemos hablar de plazos".

Montsé Tomé en la rueda de prensa previa al partido amistoso ante Japón / EFE

Sobre la importancia de la baja de la centrocampista de Ribes, Montse Tomé se mostró contundente: "Aitana para nosotras es una jugadora importantísima, la vamos a esperar sí o sí todo el tiempo que se pueda. La información que os he comentado es la que tengo y no voy a explicar más, si dijera algo me equivocaría".

El debut de España en la Eurocopa será el próximo día 3 de julio en un partido que las de Montse Tomé se enfrentarán a Portugal.