El test de SPORT a Ewa Pajor: ¿por qué elegiría ser Irene Paredes por un día?

Ewa Pajor atiende a SPORT en exclusiva en la previa de la Supercopa y en pleno gran momento como azulgrana. Goleadora implacable dentro del campo, pero mucho más discreta fuera de él, la delantera polaca atraviesa una etapa de madurez y confianza que explica tanto sus números como su peso creciente en el equipo.

La entrevista completa estará disponible en las próximas horas, pero antes dejamos un aperitivo. Pajor se somete al test más personal de SPORT, con diez preguntas rápidas y un bonus track que ayudan a conocer mejor a la futbolista que hay detrás de la killer.

1. ¿Un delantero o delantera actual al que admires?

Veo todos los partidos del Barça masculino, así que Robert Lewandowski.

2. Si no fueras futbolista, ¿a qué te dedicarías?

Haría cualquier otro deporte. Practicaba muchos deportes en el colegio, también corría. Pero te diría que sería jugadora de hockey.

3. ¿Tu lugar favorito de Barcelona o de Catalunya?

Barcelona es preciosa, pero cuando tengo tiempo libre me encanta ir a Castelldefels, a la playa. A mí dame sol.

4. ¿Un lugar donde desconectas de verdad?

Mi casa, en mi pequeño pueblo de Polonia. Me encanta estar ahí con mi gente.

Ewa Pajor durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

5. ¿Un talento oculto o algo que se te dé muy bien y que la gente no sepa?

No sé si lo hago bien, pero me encanta prepararme el desayuno y todo lo que tiene que ver con el primer momento del día.

6. ¿Un hobby en tu tiempo libre?

Leer libros y ver mucho fútbol.

7. ¿El gol más especial que has marcado?

Espero que esté por venir.

8. ¿La mejor defensa a la que te has enfrentado?

Cualquier compañera de aquí en los entrenamientos. Es una barbaridad.

9. Si pudieras ser otra compañera por un día, ¿quién serías?

Es buena, esta. Te diría Irene Paredes, porque tiene un niño pequeño y me gustaría saber cómo es ser mamá.

10. Final de la Champions: ¿marcar un hat-trick o el gol de la victoria en el último minuto?

El gol de la victoria, seguro.

Bonus. ¿Tu canción del Barça favorita?

“Un dia de partit…” [cantando]