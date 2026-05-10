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LIGA F
Tenerife - Barcelona: resumen, resultado y goles del partido de la Liga F
Sigue las reacciones del Tenerife - Barça de la jornada 28ª de la Liga F Moeve
M.11 (0-0)
Buena maniobra de Salma, que está jugando estos últimos partidos más escorada a la izquierda. Pero Noe Ramos está, por ahora, muy segura en el juego aéreo.
M.9 (0-0)
Bloca bien Noe Ramos, portera del Tenerife, un centro de Alexia. La capitana puede estar viviendo uno de sus últimos partidos de azulgrana. Veremos el desenlace de su futuro las próximas semanas.
M.7 (0-0)
Buena internada por la izquierda de Ewa Pajor, que está en un momento de forma excelente. Su pase al corazón del área buscando a Aitana lo frena la defensa.
M.3 (0-0)
Atrevido hasta ahora el Costa Adeje, que quiere poner en aprietos a las campeonas. Pol muy insistente por el costado izquierdo.
M.1 (0-0)
¡Arranca el duelo en Tenerife!
Gran temporada del Tenerife
El cuadro canario marcha cuarto en la Liga F, una temporada espectacular que quieren culminar dando una alegría esta tarde a su gente. Intentará evitarlo un Barça con un once muy competitivo.
En el Heliodoro
Por cierto, de forma excepcional el Costa Adeje juega hoy como local en el Heliodoro Rodríguez López. Allí suele jugar el equipo masculino.
Pasillo del Costa Adeje al Barça
Bonita imagen antes de empezar con el pasillo que le hace el cuadro tinerfeño al Barça, campeón de Liga hace un par de semanas en el derbi ante el Espanyol.
XI del Costa Adeje Tenerife
Este es el XI con el que sale Costa Adeje Tenerife, rival del Barça
El conjunto tinerfeño también ha facilitado su once inicial frente a las blaugrana:
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- Hansi Flick ya tiene once para el Clásico
- En el Madrid sospechan que Solari es el topo de los despachos
- Raphinha, sobre su futuro en el Barça: 'Si el club quiere hablar conmigo, estoy abierto
- Hansi Flick dirigirá el Clásico tras la muerte de su padre
- Manolo González seguirá el frente del Espanyol hasta final de temporada
- El Bayern ya negocia por Gordon: este es el precio que pide el Newcastle
- Manolo Lama avisa a Arbeloa: 'Se está convirtiendo en un chivato