Szymczak vuelve a sonreír con el Barça

Emilka Szymczak ya vuelve a sentirse futbolista. La internacional polaca reapareció el pasado sábado con el filial azulgrana tras superar la operación de hombro a la que fue sometida en diciembre, disputando algo más de media hora en la victoria del Barça B en Oviedo (2-4). Partió desde el banquillo y entró en el minuto 56, luciendo el dorsal 16 de Serrajordi, en lo que supuso su regreso a los terrenos de juego después de unos meses complejos tanto en lo físico como en lo deportivo.

La centrocampista, renovada por el Barça el pasado septiembre hasta 2029, había salido cedida esta temporada al Liverpool en busca de minutos y continuidad en un contexto competitivo exigente. Sobre el papel, el destino parecía ideal para seguir con su progresión, pero la experiencia en Inglaterra quedó lejos de las expectativas: durante los cuatro meses que permaneció allí solo disputó 22 minutos, en un partido de Copa. Una gestión que no convenció al club azulgrana, que decidió romper la cesión en enero para que la jugadora completara su recuperación en Barcelona y pudiera volver a competir con el filial en este tramo final de curso.

Paradójicamente, mientras su participación en el Liverpool era testimonial, Szymczak sí mantuvo un papel relevante con la selección absoluta de Polonia, con la que es una habitual en el centro del campo: jugó los 90 minutos en tres de los cuatro partidos del último parón y 40 en el restante. De hecho, vuelve a estar convocada con su país en esta ventana internacional, otra señal de que su evolución sigue siendo seguida de cerca. "Estoy muy feliz de estar de vuelta y poder jugar mis primeros minutos después de la lesión", dijo Emilka tras ese partido en Oviedo.

En el Barça confían en su proyección. Aunque su posición natural es la de mediocentro, en la estructura azulgrana ha actuado con frecuencia como central, un rol en el que se valora su físico, su salida de balón y su capacidad táctica. Su futuro inmediato queda abierto y se irá evaluando en función de su crecimiento y de las necesidades del equipo, pero la hoja de ruta es clara: recuperar sensaciones, acumular minutos de aquí a final de temporada y retomar el camino que motivó su renovación a largo plazo. Porque el club nunca dejó de verla como una pieza de futuro