FC BARCELONA FEMENINO

Szymczak apunta a salir cedida

La joven polaca, una de las apuestas de futuro del Barça, estaría cerca de poner rumbo a Inglaterra en calidad de préstamo: el Liverpool, el destino mejor posicionado

Las polacas Ewa Pajor y Emilka Szymczak tras ganar la Copa Catalunya con el Barça

Maria Tikas

Siguen los movimientos en el FC Barcelona en los últimos días de mercado, aunque, poco a poco, va quedando definida la plantilla para esta temporada 2025-2026. Según ha podido saber SPORT, habrá otra salida más, en este caso en forma de cesión, la de la joven polaca Emlika Szymczak.

La joven polaca, una de las apuestas de futuro del Barça, estaría cerca de poner rumbo a Inglaterra en calidad de préstamo. El Liverpool es el equipo mejor posicionado, aunque también ha habido durante el verano ofertas de la Roma y del Wolfsburgo, entre otros.

No se trata de una salida por necesidad económica, sino porque todas las partes -club y jugadora- consideran que lo más importante es que Szymczak dé un salto ya importante y coja cierto rodaje en la élite

