Sydney Schertenleib, la ilusión que acelera el futuro

En tiempos de escasez, la esperanza siempre brota de la cantera. Con la situación económica del Barça y su imposibilidad para fichar, Pere Romeu tendrá que mirar hacia abajo, hacia esa Masia que tantas veces ha rescatado al club en momentos de sequía. Cuando los recursos escasean, el talento joven se convierte en ilusión. Como cuando Xavi y, más tarde, Flick, tiraron de la casa para recomponer un equipo en horas bajas.

En el femenino, la irrupción de Sydney Schertenleib, de 18 años, ha sido tan rápida que cuesta encontrar precedentes. Fichada el pasado verano tras un mensaje directo por Instagram, su historia parece escrita con tinta moderna: un clic, un contacto, un acuerdo con su padre -porque aún era menor- y la promesa de un presente inmediato. El buen trabajo de Jordi Ventura y su equipo en la base empieza a recoger frutos.

Sydney no pasa desapercibida. Mide 1,78, pero su estatura no la ancla: flota, conduce, regatea, asiste y marca. En Champions dejó huella, con un gol memorable en cuartos de final contra el Wolfsburgo. Tiene esa mezcla de descaro y precisión que convierte lo difícil en inevitable. Ayer se incorporó a la pretemporada del Barça después de disputar su primer gran torneo con la selección absoluta de Suiza. Y no una cita cualquiera: una Eurocopa en casa.

Sydney Schertenleib fue titular contra Islandia y se apuntó una asistencia / sport

Contra Noruega entró en la última media hora y cambió el aire del partido. Después, titular frente a Islandia y Finlandia -con una asistencia decisiva para soñar con la clasificación- y protagonista absoluta en cuartos ante España, cargando con la responsabilidad de ser la chispa ofensiva. Al acabar, se intercambió la camiseta con Patri Guijarro, su ídolo, y se la enfundó para ir a animar a sus compañeras de equipo en la final entre España e Inglaterra: “my GOAT”, la mejor de todos los tiempos, dijo de Patri. Difícil tener mejor referente.

TALENTO, MAGIA Y VERSATILIDAD

Pere Romeu ya la definió la pasada temporada: “Es fantástica. Si juega de pivote, se esfuerza en lo defensivo y guarda bien la posición, pero su tendencia es acelerar, conducir, superar líneas. Tiene buen regate en corto y gran finalización. Estamos contentos con ella”. Y en una plantilla tan corta como la actual, esa versatilidad que le permite rendir como mediocentro, en punta o en el extremo izquierdo es oro puro. No solo ofrece soluciones: multiplica las posibilidades del equipo.

La primera vez que pisó la Ciudad Deportiva Joan Gamper lo pasó algo mal. “Lo que pensé en mi primer entrenamiento fue: ‘No la cagues’”, confesó en Blick. Los dos primeros meses, dijo, fueron un muro: “Había momentos en que no podía completar las carreras. Luego todo fue más fácil”. Entendió que en el Barça los entrenamientos pueden ser más intensos que los partidos, porque siempre hay un balón cerca.

Sydney Schertenleib celebra su gol en la UEFA Women's Champions League frente al Wolfsburg / EFE/EPA/FILIP SINGER

Su físico, su polivalencia y su lectura del juego atraen focos que ella esquiva. Aun así, sabe que el peso de la etiqueta ‘prodigio’ o 'promesa' está ahí. Lia Wälti, capitana de Suiza, dijo durante la Eurocopa que había que “protegerla” para dejarla crecer en la élite.

DETERMINADA A TRIUNFAR

Hija de Lillian y Tom -ella, exjugadora de baloncesto; él, exfutbolista- y hermana de dos deportistas, Sydney ha heredado genética y ambición. No oculta su meta: “Desde que empecé a jugar, mi sueño es ganar el Balón de Oro. Sé que puedo lograrlo, pero voy paso a paso, aprendiendo de las mejores”.

Dani Sánchez, entonces ojeador del Barça y hoy jefe de scouting en Kynisca Sports -el grupo de Michele Kang y Markel Zubizarreta-, la descubrió casi por casualidad: “Fui a ver a Giulia Dragoni en un torneo sub-17, pero jugaba Suiza y no conocíamos a Sydney. Te llama la atención enseguida: no es habitual que una jugadora de su altura se mueva con tanta coordinación”, contó en The Athletic. En un Barça que busca aire en tiempos asfixiantes, Sydney es un soplo fresco. Una promesa que ya no es solo promesa. Una chispa que puede encender un nuevo capítulo. Porque, a veces, el futuro llega antes de lo previsto