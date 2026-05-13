"¿Una Superliga? Es complicado, pero sería la solución"

El FC Barcelona ya mira a las dos finales que tiene por delante, la de Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid en Las Palmas y, sobre todo, la gran cita europea de Oslo frente al Lyon. En un coloquio celebrado en la Penya Barcelonista de Vilanova, la capitana Marta Torrejón y el director deportivo Marc Vivés repasaron la actualidad azulgrana, el crecimiento del fútbol femenino y los retos de futuro del club. Ambos compartieron además un nexo especial: Fèlix Gimeno, primer entrenador de Torrejón en la Federació Catalana y un “maestro y referente” para Vivés.

Torrejón puso en valor la dificultad de mantenerse año tras año en la élite. “Tenemos muchas ganas de estas dos finales. No es fácil hacer lo que hacemos cada temporada”, aseguró la defensa, reivindicando también el nivel competitivo del equipo lejos de España. “Mucha gente habla de nuestra liga, especialmente desde fuera, pero creo que nos falta un poco más de apoyo. Aun así, el Barça sigue dando la cara en la máxima competición. Hay muchísimo trabajo detrás, de jugadoras y staff”, destacó.

Sobre la final de Champions contra el Lyon de Jonatan Giráldez, Torrejón recordó el vínculo con el técnico gallego, aunque dejó claro que el contexto ahora es diferente. “Todo el mundo sabe el equipo que es el Lyon, con grandes jugadoras y un entrenador que sabe perfectamente cómo trabajamos porque estuvo aquí. Pero allí no tiene las jugadoras que tenía en el Barça. Será una final muy disputada, de vida o muerte”, avisó.

Otro de los temas centrales fue la competitividad de la Liga F y la posibilidad de una futura Superliga europea. Vivés fue contundente: “Sería la solución, aunque es muy complicada. El espectador merece disfrutar cada fin de semana de partidos de máxima competitividad”. Torrejón, más prudente, recordó que es una idea que “lleva años sonando”, aunque compartió el diagnóstico: “La gente quiere partidos emocionantes, de alto nivel, con estadios grandes y ambiente”.

El mercado

Vivés también abordó uno de los grandes desafíos en los despachos: la inflación del mercado. “Se está creando una inflación difícil de sostener. Hay que aceptarlo, pero también se está demostrando que seguimos siendo competitivas. Dentro de esta aceptación, tenemos herramientas para seguir siendo el mejor equipo del mundo”, explicó.

En ese sentido, puso en valor tanto el crecimiento de la Masia como la posibilidad de seguir incorporando futbolistas de primer nivel. “El proyecto pasa por mantener lo que tenemos, potenciar a las jugadoras de abajo y, por qué no, incorporar jugadoras top que nos ayuden a reforzar aún más la plantilla. Se tiene que hacer y pienso que estaremos en condiciones de poder hacerlo”, señaló. También reivindicó el trabajo del club frente al crecimiento de otros rivales, como el Real Madrid. “Se ha reforzado bien, está invirtiendo y lo seguirá haciendo. Se habla mucho de si hace o no hace, pero lo que hay que poner en valor es el trabajo que se hace aquí”, afirmó.

El director deportivo también se mostró crítico con las limitaciones del fair play financiero. “A nosotros no nos beneficia nada. Ojalá encontráramos una fórmula para desvincularnos porque depende de una normativa de LaLiga y no del club”, lamentó. "Lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo al CSD, a la Liga, para que podamos seguir creciendo".

La Masia

La apuesta por la Masia fue otro de los puntos destacados del coloquio. Torrejón explicó que una de las claves del éxito del vestuario es la mezcla entre juventud y experiencia. “Tenemos un grupo muy sano y muy unido. Las jóvenes llegan tímidas, pero acaban completamente integradasa. Eso les permite mostrar su máximo nivel”, aseguró. Además, animó a las canteranas a aprovechar la oportunidad de compartir vestuario con referentes como Alexia, Patri, Aitana, Paredes, Graham, Pajor...

Por último, ambos coincidieron en que el equipo se siente cómodo en el Johan Cruyff, aunque reconocieron que les gustaría jugar más partidos en el Spotify Camp Nou cuando sea posible. “Si pudiéramos disputar todos los partidos de Champions y cuatro o cinco de Liga allí, sería ideal”, apuntó Vivés.

Torrejón cerró el acto con una reflexión sobre el crecimiento del fútbol femenino y el legado de generaciones anteriores. “Nosotras somos la cara visible, pero antes hubo muchas jugadoras que estuvieron al pie del cañón sin tener visibilidad. Sin las compañeras que tuve cuando tenía 14 años, hoy no estaríamos aquí”, concluyó