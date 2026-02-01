El súperbarça no afloja el ritmo

Victoria de mérito del FC Barcelona contra el Sevilla por 4-1, gracias al doblete de Kika y los tantos de Sydney y Salma. Las blaugranas refuerza su liderato en la Liga F después de ganar al Real Madrid en la final de la Supercopa y antes de volver a enfrentarse a las blancas en los cuartos de final de la Copa. Un partido incómodo de jugar en el plano mental, pero que las catalanas demostraron seguir estando hambrientas de éxito.

Tal y como estaba previsto, Pere Romeu optó por realizar algunas rotaciones para dar minutos a las futbolistas que tuvieron menos protagonismo durante la Supercopa. Aïcha, Marta, Carla Julià, Serrajordi, Kika, Sydney y Salma arrancaron en el once titular, dejando a jugadoras de la talla de Ona Batlle, Brugts, Patri, Alexia o Pina en un banquillo de muchísimos quilates. Con el paso de las semanas, el técnico blaugrana debe hacer equilibrios en la gestión de los minutos combinando la calidad con el descanso. Y para muestra, un botón. Logró dosificar esfuerzos a las puertas de disputar los cuartos de final de la Copa frente al Real Madrid el jueves 5 de febrero a las 21:00 horas en el Alfredo di Stéfano.

El Sevilla, que le hizo el pasillo al Barça antes de arrancar el encuentro como reconocimiento al reciente campeonato en la Supercopa, aguantó bien los primeros minutos en el Estadi Johan Cruyff. Sin embargo, dos errores defensivos le acabaron condenando antes del descanso con un resultado del que ya no pudo rehacerse.

Kika y Sydney pican piedra

La lata la abrió Kika Nazareth con un sorprendente y acrobático tanto que dejó a más de una descolocada: tanto en el césped, como en el banquillo y en la grada. La futbolista portuguesa probó un remate de espaldas, una pseudochilena sin tirarse, que parecía un centro y acabó colándose dentro de la portería. Las andaluzas reclamaron juego peligroso en la acción, pero la colegiada acabó dándole validez.

La réplica de las visitantes llegó al instante, con un zapatazo de Iris desde casi 30 metros que se estrelló con el larguero. Todavía con la portería temblando, llegó el segundo gol de las culers, obra de Sydney Schertenleib. La acción nació desde las botas de Graham Hansen por la banda derecha del ataque, pero el mal rechace de Rosa le cayó a la suiza. La '6' del Barça tuvo tiempo para prepararse y su disparo acabó cruzando la línea de gol, después de que el balón tocase en la propia Rosa. La noruega culer pudo anotar el tercero antes del descanso, pero su disparo sin ángulo lo detuvo Sullastres con el pie.

Un poco de Alexia es mucho

Con la lesión de la rodilla ya olvidada, Salma sigue reencontrándose con su mejor versión. Probó suerte con un disparo de falta directa, pero este acabó topándose con la base del poste, después de una mano milagrosa de la guardameta visitante. Pero Paralluelo no perdona dos veces de cara a puerta.

Suyo fue el inicio de la acción, que combinó con la recién ingresada Alexia para enviar un centro medido que rechazó con poca fortuna la defensa hispalense y le cayó a las botas de nuestra protagonista. Dejó de lado la chispa que le caracteriza para poner un punto de temple y anotar el tercero.

La entrada de la capitana del Barça revolucionó el partido y también fue suya la asistencia en el 4-0 definitivo. Combinación a las mil maravillas con Kika, que se ganó a pulso el MVP del partido, para controlar con el pecho entrando al área y rematar de volea al fondo de las mallas. Aunque el Sevilla tuvo tiempo de anotar el gol del honor, obra de Alba Cerrato, que se coló entre las centrales para superar a Cata Coll tras un balón filtrado.