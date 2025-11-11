En Directo
COPA DE LA REINA
Sorteo de Copa de la Reina, en directo: última hora de los cruces y emparejamientos de la ronda de octavos hoy en vivo
Sigue en directo el sorteo de la ronda de los octavos de final de la Copa de la Reina 2025/26 en SPORT.es
Cierre del directo
Así quedan todos los emparejamientos de los Octavos de final de la Copa de la Reina
La reacción del Barça al conocer a su rival
Deportivo de la Coruña - Real Sociedad
Ya conocemos todos los partidos de Octavos de final de la Copa de la Reina!
Madrid CFF - Eibar
Las madrileñas ya conocen su rival para seguir avanzando de ronda
Sevilla - Tenerife
Las andaluzas se medirán al conjunto tinerfeño
RCD Espanyol - Real Madrid
Las pericas se medirán a las madridistas en Barcelona
Levante Badalona - Granada
Ya conocemos la mitad de los choques de octavos
Alhama CF - Atlético de Madrid
Ya conocemos el tercer emparejamineto, quedan cinco para completar el sorteo de la Copa de la Reina
Club Esportiu Europa - Athletic Club
Las catalanas se medirán a las bilbaínas
