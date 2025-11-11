Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

COPA DE LA REINA

Sorteo de Copa de la Reina, en directo: última hora de los cruces y emparejamientos de la ronda de octavos hoy en vivo

Sigue en directo el sorteo de la ronda de los octavos de final de la Copa de la Reina 2025/26 en SPORT.es

Trofeo de la Copa de S.M. la Reina

Trofeo de la Copa de S.M. la Reina / RFEF

Marc Gómez

Marc Gómez

Actualizar
Ver más

TEMAS