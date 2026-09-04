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Sorteo de la Champions League Femenina, en directo: conoce los rivales del FC Barcelona, en vivo
La Liga de Campeones femenina arranca con el sorteo de los emparejamientos de la fase liga, que tendrá lugar a partir de las 12 horas
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Vigentes campeonas
Las azulgranas defienden corona tras ganar la última edición al OL Lyonnes en Oslo.
Bombos
El FC Barcelona está encuadrado en el Bombo 1, mientras que el Real Madrid se encuentra en el 2.
Esta es la composición:
Bombo 1: FC Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea, Bayern München, Arsenal, Paris Saint-Germain.
Bombo 2: Real Madrid, Juventus, Häcken, Roma, Benfica, Paris FC.
Bombo 3: Manchester City, OH Leuven, HB Køge, Austria Wien, Inter de Milán, Servette.
El sorteo, que se celebra en Nyon (Suiza), arrancará a partir de las 12 horas.
¡Buenos días! ¡Bienvenidos al directo del sorteo de la fase liga de la Champions League Femenina!
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