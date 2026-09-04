Sorteo de la Champions League Femenina, en directo: conoce los rivales del FC Barcelona, en vivo

Bombos

El FC Barcelona está encuadrado en el Bombo 1, mientras que el Real Madrid se encuentra en el 2.

Esta es la composición:

Bombo 1: FC Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea, Bayern München, Arsenal, Paris Saint-Germain.

Bombo 2: Real Madrid, Juventus, Häcken, Roma, Benfica, Paris FC.

Bombo 3: Manchester City, OH Leuven, HB Køge, Austria Wien, Inter de Milán, Servette.