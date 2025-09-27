La sorpresa que se llevó Aitana con el Balón de Oro en el Johan

Antes del derbi, el Barça había preparado un homenaje para las tres galardonadas en la gala del lunes en París: Ewa Pajor, por el trofeo Gerd Müller; Vicky López, por el Kopa; y Aitana Bonmatí, por su tercer Balón de Oro. Tras el sorteo de campo, y en este orden, cada jugadora ofreció su premio a la grada del Estadi Johan Cruyff. Pero la de Sant Pere de Ribes se llevó una sorpresa muy especial.

Ainara Gil, una de sus mejores amigas de toda la vida, del Esplai Ger, fue la encargada de entregarle el Balón de Oro ante la afición. La cara de Aitana lo decía todo: aunque sabía que en el palco estaban varios de sus amigos, no se esperaba que su amiga bajara al césped para darle esa sorpresa. De hecho, le dedicó el Balón de Oro a su madre, que falleció de cáncer hace unos meses. Se fundieron en un abrazo sentido, de esos tan especiales que te hacen ponerte de puntillas y cerrar los ojos. Todo esto, ante la ovación del Johan y el aplauso de sus compañeras.

En París, este año la acompañó su amigo Adri, que la vio hacer historia. El año pasado fue su amiga Maria. Ainara estuvo en su primer The Best. Y en el Liceu también estuvo arropada por algunos más. Porque Aitana es muy amiga de sus amigos, y ellos nunca fallan