Sigue en directo el FC Barcelona-Atlético de Madrid femenino de la Liga F Moeve

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Sigue el minuto a minuto del derbi Espanyol - Barça de la jornada 3
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Romeu, autocrítico en la previa
Pere Romeu dejó una reflexión de autocrítica en la previa: “No me gustó mucho el control de partido en Sevilla, la verdad, pero confío en ver al mejor Barça ante un Atleti que ataca bien la profundidad”.
Atlético
Momento del Atlético de Madrid. Empezó perdiendo el derbi en el Alfredo di Stéfano (3-2) y luego ganó, ante su afición, in extremis al Alavés (1-0).
Bajas en el Barça
Irene Paredes, Aitana, Van Asten, Clara Serrajordi y Laia Aleixandri son baja en el Barça.
XI del Atlético de Madrid
Las once elegidas en el Atlético de Madrid. Sin Jenni Hermoso todavía.
XI del Barça
Ya tenemos once de Pere Romeu: Cata Coll, Sydney, Martina, Patri, Brugts, Kika, Graham, Vicky, Pina, Kerolin y Pajor.
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