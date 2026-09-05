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Sevilla - Barcelona, en directo: partido de la Liga F, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Sevilla y el Barça (20.30h; DAZN) de la jornada 2 de la Liga F
Min.32 (0-1)
Centro de Brugts que el Sevilla envía a córner. El conjunto hispalense logra evitar el peligro con contínuos despejes.
Min.29 (0-1)
Pausa de hidratación en Sevilla. El Barça domina a placer pero el Sevilla intenta agarrarse a este resultado ajustado. 73% de posesión de balón para el Barça.
Min.28 (0-1)
Brugts arranca de lateral pero su capacidad ofensiva es indetectable para el Sevilla. El segundo gol del Barça no tardará mucho en llegar.
Min.25 (0-1)
Caroline Graham Hansen ha vuelto a sacar uno de sus centros marca de la casa y no ha podido rematar Brugts en posición de fuera de juego
Min.21 (0-1)
Claudia Pina y Keroline se están intercambiando muchas veces sus posiciones en el campo
Min.19 (0-1)
Falta clara de Torrejón y el público pide amarilla para la veterana defensa blaugrana que se ha salvado de la amonestación
Min.17 (0-1)
Centro-chyt peligroso de Graham Hansen y la jugadora del Sevilla Iris envía el balón a córner. Remate poderoso de Paredes que sale rozando el larguero
Min.16 (0-1)
El Sevilla está intentando ahora descansar con el balón y tener una posesión larga. Las locales han generado una acción peligrosa con un chut nombeada de Andrea.
Min.13 (0-1)
El último chut del Barça lo ha realizado Claudia Pina con un remate alto que sale por encima de la portería local. Contra del Sevilla y remate de Andrea que atrapa Cata.
Min.11 (0-1)
El Barça, muy superior, insiste y busca el segundo. El Sevilla se defiende como puede.
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