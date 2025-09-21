En directo
FC BARCELONA (F)
Sevilla - Barcelona, en directo hoy: resultado y goles en vivo del partido de la Liga F
Sigue el minuto a minuto del partido (16.00h; DAZN) entre el Sevilla y el FC Barcelona de la jornada 4 de la Liga F
La ausencia de Kika
El técnico barcelonista explicó la ausencia de Kika Nazareth. "Estoy contento con el rendimiento de Kika, nos aporta un plus de magia entre líneas, de encontrar esos pases que no todo el mundo encuentra. Estaba notando algunas molestias y hemos decidido hacer un plan individualizado de 10-12 días para intentar que ella esté al 100% físicamente y pueda afrontar con garantías los partidos a partir de octubre".
Pere Romeu no se fía del Sevilla
"Será un partido exigente, un partido complicado. Es un equipo que tiene una buena iniciativa con la pelota, intenta jugar desde atrás y también tiene alternativas de juego directo. Nos esperamos un partido de nivel", comentó en la previa del choque ante las hispalenses
El Sevilla jugará con:
XI del Barça
Las de Pere Romeu saltarán al césped de la Ciudad Deportiva del Sevilla con rotaciones respecto a la última jornada. Paredes, Graham, Alexia y Pajor se quedan en el banquillo de inicio:
¡Buenas tardes! Arrancamos esta tarde de domingo con la narración del Sevilla - Barça de la jornada 4 de la Liga F, vamos con las alineaciones...
