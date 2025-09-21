Sevilla - Barcelona, en directo hoy: resultado y goles en vivo del partido de la Liga F

La ausencia de Kika

El técnico barcelonista explicó la ausencia de Kika Nazareth. "Estoy contento con el rendimiento de Kika, nos aporta un plus de magia entre líneas, de encontrar esos pases que no todo el mundo encuentra. Estaba notando algunas molestias y hemos decidido hacer un plan individualizado de 10-12 días para intentar que ella esté al 100% físicamente y pueda afrontar con garantías los partidos a partir de octubre".