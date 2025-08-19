Serrajordi, la nueva joya de la Masia con pinceladas de Patri, Alexia y Aitana

“Es una mezcla de Patri, Alexia y Aitana”. Salvando las distancias, claro. Pero quienes conocen a Clara Serrajordi (Llinars del Vallès, 2007) saben que estamos ante una futbolista especial. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper, cada verano es una oportunidad para que las promesas más jóvenes demuestren si están preparadas para dar el salto, y este año la que más está llamando la atención es una centrocampista de solo 17 años que ya empieza a generar ruido.

El primer partido de pretemporada, la final de la Copa Catalunya ante el Badalona, fue una carta de presentación perfecta. Partiendo desde el interior derecho, con el dorsal 14 de Aitana, y compartiendo medular con Ainoa Gómez y Sydney Schertenleib, Clara mostró personalidad, omnipresencia y una visión de juego que recordaron a Patri Guijarro, con gestos calcados. Cada balón que tocaba parecía encontrar siempre la mejor opción. Junto a ella, otras jóvenes como Aïcha, Szymczak, Rosalía o Carla Julià también brillaron, pero fue Serrajordi quien captó todas las miradas.

El verano confirmó lo que se intuía. Con España sub-19 conquistó el título continental —el cuarto consecutivo y séptimo en la historia— dejando su huella con un gol y dos asistencias en la final ante Francia. Su liderazgo en el centro del campo fue tan evidente que terminó incluida en el once ideal del torneo. No fue solo cuestión de números, sino de presencia, de carácter y de la naturalidad con la que asumió responsabilidades en los momentos clave.

Conducción, omnipresencia y responsabilidad

Los entrenadores que la han acompañado en la base coinciden en el diagnóstico: “Destacaría la capacidad de conducción que tiene ahora y el poder físico. Es capaz de estar arriba y abajo, con muy buena llegada", dicen. "Ha crecido a nivel de personalidad dentro del campo y de asumir responsabilidades. Se ha creído el potencial que tiene”.

Y no se quedan solo con lo futbolístico: “A nivel personal y de equipo, es muy buena, sonriente, muy inteligente, muy buena compañera, se preocupa por las demás. Muy humilde, muy tranquila”.

Tímida fuera del campo, dentro se transforma. Le gusta ser protagonista, anticipar movimientos, presionar, recuperar y repartir balones como si jugara con una varita mágica. Forma parte de esa selecta especie de centrocampistas capaces de ver espacios donde no los hay y de inventar caminos donde otros solo ven muros.

Del alevín al primer equipo

La historia de Serrajordi con el Barça comenzó en 2018. Los ojeadores azulgrana la descubrieron en un partido alevín con el Llerona, donde jugaba contra el Barça. No lo dudaron: la ficharon para ser alevín de segundo año. Desde entonces, ha ido quemando etapas con velocidad de vértigo. Esta es ya su octava temporada en la Masia, y en apenas un par de años ha pasado del Juvenil a estar en dinámica de primer equipo.

Su debut llegó en febrero, en la semifinal de la Copa Catalunya contra el AEM. Y su estreno liguero fue en mayo, en la goleada contra el Athletic durante la celebración de la Liga. Entró en el minuto 81 por Aitana Bonmatí y en apenas unos toques dejó su sello: una presión adelantada, una recuperación y un pase a Pajor que terminó en asistencia para Pina. Un detalle más en un camino que parece inevitable. Luego pudo celebrarlo como una más y tuvo su momento, en la vuelta de honor, levantando la Copa con Alexia. Algo que no olvidará jamás.

Clara Serrajordi y Alexia Putellas celebrando la Liga 2025 / FCB

Messi fue su primer referente. Luego Pedri. Y en los últimos años, su admiración se ha volcado en el tridente que ha marcado la historia del Barça: Alexia, Patri y Aitana. “Cogería un poco de todas… y ser yo”, decía antes de la semifinal del Europeo sub-19. Una declaración de intenciones que refleja su ambición y su personalidad.

El club no tiene dudas: Serrajordi estará en dinámica del primer equipo esta temporada. Paciencia, oportunidades y regularidad marcarán su evolución. Pero su irrupción confirma una vez más que, cuando el proyecto se tambalea por recortes o dificultades económicas, la Masia siempre responde. Y Clara es la última prueba: talento, carácter y una promesa que ya empieza a cumplirse