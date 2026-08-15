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Serrajordi se lesiona con la selección y vuelve a Barcelona

La centrocampista sufre una lesión en la muñeca y este domingo regresa a Barcelona para someterse a pruebas que determinarán el alcance exacto de la lesión

Clara Serrajordi con la selección sub-20

Clara Serrajordi con la selección sub-20 / Sefutbolfem

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Maria Tikas

Maria Tikas

Clara Serrajordi ha causado baja de la concentración de la selección española sub-20 tras sufrir una lesión en su muñeca derecha. La futbolista del Barça regresará este domingo a Barcelona, donde se someterá a nuevas pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión.

La lesión llega en un momento especialmente significativo para Serrajordi, que se encontraba concentrada con la sub-20 aunque se trata de una futbolista fija en la absoluta, que este verano disputará el Mundial de Brasil. La centrocampista se convirtió en una pieza clave del primer equipo la temporada pasada, con solo 18 años.

A falta de conocer el diagnóstico definitivo, todo apunta a que la lesión le impedirá disputar el Mundial sub-20, que se celebrará en Polonia del 5 al 27 de septiembre. Las pruebas determinarán el alcance exacto de la lesión, el tiempo de recuperación y el tratamiento a seguir.

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En el club azulgrana estaban muy molestos con su convocatoria por parte de la selección y así lo expresó Pere Romeu: "Nos hace tener una plantilla mucho más corta. Es un Mundial, cualquier selección quiere a las mejores jugadoras. Algunas de las nuestras, como Serrajordi, ya han debutado con la absoluta y creo que no deberían estar".

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