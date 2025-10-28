Serrajordi debuta con la absoluta con 17 años: “No pensaba nada, estaba soñando”

Más allá del billete a la final de la Nations League, el triunfo de España ante Suecia en Göteborg dejó una noticia que ilusiona más que el resultado: el debut de Clara Serrajordi con la selección absoluta, con apenas 17 años. Una escena que retrata el relevo generacional del fútbol español y que confirma el crecimiento imparable de una futbolista llamada a marcar época.

La joven centrocampista del Barça vive un año de ensueño. En 2025 lo ha hecho todo: debutó con el primer equipo, ganó el Europeo sub-19 en junio, hizo la pretemporada a las órdenes de Pere Romeu, recibió dorsal de primer equipo, marcó su primer gol y, como colofón, fue llamada por Sonia Bermúdez para reforzar la absoluta tras la baja de Patri Guijarro. De camino a una concentración con la sub-19, cambió de destino y de historia: acabó debutando en una semifinal de la Nations League.

Empezó a calentar nada más comenzar la segunda parte y entró en el minuto 64 por Laia Aleixandri, titular en el pivote en los dos partidos ante Suecia. El contexto era ideal: el 4-0 global en la eliminatoria ofrecía serenidad y una oportunidad perfecta para dar rienda a su crecimiento. Jugó, con el '12' de Patri, casi media hora y, además, pudo celebrar sobre el campo el gol de la victoria de Alexia. Su estreno no fue simbólico. Los números lo explican: completó 17 de 19 pases (un 89% de acierto), recuperó tres balones y ganó tres duelos, dos en el suelo y uno aéreo. Rendimiento, temple y personalidad.

"Patri, Alexia, Irene... todas me han ayudado mucho"

En zona mixta, con la emoción aún en la voz y casi temblando de frío, lo resumió con una frase que define su carácter: “Me siento muy afortunada. Es un sueño para mí y un honor poder compartirlo con estas jugadoras, que en su mayoría son mis compañeras en el Barça. Es increíble. No sé qué me pasaba por la cabeza… estaba soñando” (declaraciones recogidas por AS). También quiso agradecer el apoyo del vestuario: “Todas me han ayudado mucho, pero sobre todo Patri, con la nueva posición, me ha dado muy buenos consejos. Alexia también me ayuda mucho, Irene Paredes… Todas intentan que me sienta cómoda aquí”.

El de Serrajordi fue el primer debut en la era Sonia Bermúdez, apenas en su segundo partido como seleccionadora. En esta ventana internacional solo Fiamma Benítez y Athenea del Castillo —que se incorporó el sábado tras la lesión de Salma Paralluelo— se quedaron sin minutos de campo, además de las porteras Nanclares y Eunate. Pero en Göteborg, la noche fue de Clara. La niña que hace nada jugaba con el filial del Barça debutó con España… y aún no ha terminado de creérselo