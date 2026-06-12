Serrajordi apunta al Golden Girl y al Trofeo Kopa

Hace apenas un año, Clara Serrajordi observaba los partidos importantes desde la grada. Hoy es campeona de Europa, campeona de la Nations League y una de las grandes candidatas a los premios individuales que reconocen a las mejores futbolistas jóvenes del mundo. La centrocampista catalana ha sido uno de los nombres propios de la temporada y la gran irrupción del año en un Barça campeón de todo. Lo que comenzó como una solución de emergencia ante las necesidades de una plantilla corta acabó convirtiéndose en una de las historias del curso: una futbolista de 18 años capaz de ganarse un sitio en la rotación y terminar siendo importante en los partidos que decidían los títulos con el mejor equipo del mundo.

Los números ayudan a entender la dimensión de su impacto y por qué su nombre está en las quinielas para llevarse el Golden Girl y el Trofeo Kopa. Serrajordi ha disputado 42 partidos con el primer equipo azulgrana, 25 de ellos como titular, acumulando 2.366 minutos entre club y selección. Además, ha contribuido con dos goles y seis asistencias en una temporada que terminó con pleno de títulos: Liga, Champions, Copa de la Reina, Supercopa de España con el club de su vida y Nations League y clasificación para el Mundial de Brasil 2027 con la selección española absoluta.

Pero más allá de los números, hay hitos que explican la dimensión de su año. Serrajordi se convirtió en la futbolista más joven de la historia del Barça en jugar (y además ganar) una final de la Champions. Lo hizo como titular, en Oslo, y fue clave en la goleada al OL Lyonnes. Una imagen difícil de imaginar incluso para ella misma hace apenas unos meses.

"Hace nada estaba viendo a mis compañeras desde la grada"

"Para mí ha sido una temporada de ensueño. Si me hubieran dicho todo esto hace un año no me lo creería, porque estaba viendo a mis compañeras desde la grada y ahora estoy jugando con ellas", explicó a este medio en la gala Woman SPORT. "Estoy muy contenta por todas las oportunidades que me están dando y ahora tengo que seguir trabajando cada día para que sigan llegando".

Clara Serrajordi, futbolista del FC Barcelona / Instagram @clara.serrajordi

La madurez con la que ha afrontado una temporada tan exigente también ha sorprendido dentro y fuera del club. Cuando le recuerdan que ya forma parte de la historia del Barça por su precocidad, ella resta importancia a los récords. "Me lo dijo mucha gente después del partido, pero yo ni me había dado cuenta. No pienso en estas cosas. Trabajo día a día, sigo haciendo mi trabajo y las cosas ya llegarán solas", aseguró.

Su impacto tampoco se limita a los grandes escenarios. Serrajordi terminó el curso como la jugadora con más pases completados de toda la Liga F y una precisión del 91,3%, una muestra de la influencia que ya tiene en el juego de uno de los mejores equipos del mundo.

"Me quedo con la Champions y los cuatro goles al Lyon"

Entre todos los momentos vividos, hay uno que sobresale por encima del resto. "He vivido muchos y muy buenos, pero me quedo con esta Champions. Era el título que nos faltaba, el que nos hacía conseguir el pleno, el póker. Me quedo con haber podido jugar la final y con haberle marcado cuatro goles al Lyon", recordó.

Mientras los reconocimientos empiezan a llegar, Serrajordi mantiene intacta la normalidad de siempre. Sigue viviendo en La Masia, el lugar donde comenzó todo. "La Masia hace un trabajo increíble. Forma y hace crecer a muchos jugadores y personas. Yo sigo viviendo allí, me cuidan muy bien y para mí es lo más normal del mundo entrar y que todo el mundo me trate igual".

Esa naturalidad es, quizá, la mejor explicación de una irrupción que ya ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Clara Serrajordi no representa únicamente el futuro del Barça. Ya es incondicional en su presente. Y después de una temporada que parecía imposible hace apenas un año, también ha llamado a la puerta de los grandes premios individuales del fútbol mundial