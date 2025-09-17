Serrajordi y Aïcha, salto al primer equipo

El Barça sigue apostando por el talento de la Masia. Clara Serrajordi y Aïcha Cámara dejarán definitivamente el filial y el club quiere darles, según ha podido saber SPORT, ficha de primer equipo antes de que cierre el mercado este viernes 19. La decisión, tomada de forma unánime entre el ‘staff’ y la dirección deportiva, buscaría reforzar la plantilla tras las bajas y facilitar las rotaciones en una temporada exigente, además de cuidarlas y demostrarles con más hechos de que son importantes para el presente y, sobre todo, el futuro.

Marc Vivés ya había adelantado en una entrevista en SPORT que, tras la salida inesperada de Lucía Corrales, la intención era promocionar alguna futbolista más. Tanto Serrajordi como Aïcha aprovecharon su oportunidad en la pretemporada y cumplieron con las expectativas del cuerpo técnico de Pere Romeu.

Serrajordi, de 17 años, es una centrocampista muy versátil que puede actuar tanto de pivote como en posiciones más adelantadas. En un reportaje de SPORT, sus entrenadores en la base la definían como una futbolista que “tiene pinceladas de Patri, de Alexia y de Aitana”, aunque con la personalidad suficiente para construir su propio estilo. Destacan de ella “la capacidad de conducción que tiene ahora y el poder físico. Es capaz de estar arriba y abajo, con muy buena llegada. Ha crecido a nivel de personalidad dentro del campo y de asumir responsabilidades”. Fue titular en la primera jornada de Liga y disputó los 90 minutos. Después sufrió una leve lesión, pero ya se ha reincorporado a los entrenamientos para preparar el partido en Sevilla de este fin de semana.

Aïcha, de 18 años, es la gran apuesta para dar descanso a Ona Batlle en el lateral derecho, aunque esta también puede jugar por la izquierda, donde actúa habitualmente Esmee Brugts. Ha ido sumando minutos de forma progresiva y Pere Romeu explicaba sobre ella: “Cuando ves que la gente próxima a ella le pasa la pelota, le permite incorporarse al ataque y, una vez llega al ataque, le vuelven a dar la pelota, eso significa que está totalmente integrada en el equipo”. Destaca por su físico y su personalidad a la hora de tomar decisiones y por no arrugarse cuando tiene opción de probar el disparo.

Desde el club remarcan que no quieren precipitarse con ellas: es un “sin prisa pero sin pausa”. Consideran que están preparadas para ir ganando rodaje en la Liga, empaparse de la experiencia de sus compañeras y seguir creciendo sin presión, pero con una oportunidad real y continuidad.

Durante los amistosos de verano, Aïcha llevó el dorsal 15, que en su día lució Lucy Bronze, mientras que Serrajordi vistió el 21, libre tras la salida de Keira Walsh. Todo apunta a que mantendrán esos números, después de que Sydney Schertenleib haya elegido el 6.

Más allá de estas dos jugadoras, en las últimas semanas también han entrenado con el primer equipo otras futbolistas del filial, como Carla Julià –apuesta para cubrir el lateral izquierdo tras la baja de Corrales como contó en SPORT el director deportivo–, Rosalía o Lúa Arufe. También han estado en dinámica fija Txell Font y Alba Caño, que se quedará hasta enero cedida antes de marcharse a Boston. Es la idea que hay en el club: la Masia es la solución