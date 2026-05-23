Así será la fiesta de las campeonas de la Champions este domingo en Barcelona

Tras completar una temporada de ensueño, firmando el segundo póquer de su historia, el FC Barcelona femenino celebrará este domingo en las calles de Barcelona la conquista de su cuarta Champions para las vitrinas del Museu culé en Oslo frente al OL Lyoness (4-0), un título que se une a la Supercopa de España, la Liga y la Copa de la Reina que ya había cosechado el conjunto de Pere Romeu en el presente curso.

El Barça ha previsto que Alexia Putellas, AItana Bonmatí y el resto de las campeonas culés compartan con la 'Gent Blaugrana', a partir de las 19.00 horas, la consecución de una nueva Championsla Avenida Maria Cristina. Un momento para poder felicitar y agradecer a un grupo de deportitsas inolvidable los muchos éxitos de los últimos años y, especialmente, su nueva demostración de ambición deportiva al firmar un triunfo espectacular en la final de Oslo para sumar una nueva Champions ante el club más laureado de la competición pues el OL Lyoness suma ocho títulos en sus vitrinas.

El Barça está especialmente orgulloso por la manera cómo el equipo femenino simboliza como pocos los valores del club, por su capacidad para competir sin perder las señas de identidad futbolísticas sea quien sea el rival. Alexia, Aitana, Salma, Claudia Pina, Ewa Pajor... todas ellas se han convertido en referentes para los seguidores del equipo, especialmente para los más jovenes que sueñan con poder jugar algún día en los primeros equipos blaugrana, masculino o femenino.

El club ha previsto que los actos de celebración comiencen a la 17.00 horas con animación y contenidos interactivos para el público asistente que se vaya sumando a la fiesta. Posteriormente, hacia las 18.00 horas, el grupo Figa Flawas ofrecerá un concierto especial para conmemorar este hito europeo.

A partir de las 19.00 horas, serán Pere Romeu y sus jugadoras las que asuman el protagonismo en el escenario para dirigirse a la afición azulgrana y compartir la celebración. El Barça espera poner punto y final a la fiesta sobre las 20.00 horas.