Así quedan las semifinales de la Copa de la Reina 2025/26: equipos clasificados y fecha del sorteo

Las semifinales de la Copa de la Reina 2025-26 ya están definidas. Después de la disputa del Clásico femenino entre FC Barcelona y Real Madrid, ya se conoce la identidad de los cuatro equipos restantes que disputarán la penúltima ronda del torneo copero esta temporada.

El primer equipo en conseguir el billete para semifinales fue el Atlético de Madrid, que se impuso con rotundidad contra el Athletic Club en el Centro Deportivo Alcalá de Henares (4-1). Una vez certificada la victoria de las colchoneras llegó el turno del siguiente partido programado para el miércoles, donde el Tenerife venció por la mínima al Madrid CFF para sellar su pase a las semifinales de la competición (0-1).

Con dos equipos clasificados para la siguiente ronda, las semifinales empezaron a coger forma y este jueves se repartieron las dos billetes restantes. En el primer partido, el Levante Badalona venció por la mínima a la Real Sociedad (0-1), mientras que en el Clásico no hubo rival y el FC Barcelona pasó por encima del Real Madrid y continuó adelante en su camino a por el título copero (0-4).

Al contrario que sucede en rondas anteriores, las semifinales de la Copa de la Reina sí se disputarán a doble partido. El orden de los encuentros se decidirá en el sorteo de este viernes en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas.

¿Qué equipos están clasificados para las semifinales de la Copa de la Reina?

Atlético de Madrid

Tenerife

Levante Badalona

FC Barcelona

Una vez conocida la identidad de los 4 equipos clasificados, la Copa de la Reina avanzará hasta las semifinales, ronda que disputará los partidos de ida el 11-12 de febrero y los de vuelta el 17-18 de marzo. Antes se procederá con el tradicional sorteo para determinar el orden de los emparejamientos.

¿Cuándo será el sorteo de semifinales de Copa de la Reina?

El sorteo de semifinales de la Copa de la Reina 2025/26 se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero. Se celebrará junto con el de la Copa del Rey.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Copa de la Reina gratis por TV y online en España?

En España, el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

