Seis finales seguidas: el Barça firma un hito único en Europa

El Barça vuelve a una final de la Champions. Otra más. Y ya son siete. Pero lo verdaderamente extraordinario no es solo la cifra, sino la continuidad: seis finales consecutivas. Un registro nunca visto en Europa que confirma al conjunto azulgrana como el gran dominador del presente.

Porque lo que ha logrado este equipo va mucho más allá de una clasificación. Es una era. Desde 2021, el Barça no ha fallado ni una sola vez en su cita con la final: Göteborg, Turín, Eindhoven, Bilbao, Lisboa… y ahora Oslo. Seis años seguidos compitiendo por el título en el contexto más exigente que ha vivido el fútbol femenino, con más nivel, más inversión y más competencia que nunca.

Solo hay un paréntesis en este recorrido desde la primera final de 2019. Fue en 2020, en plena pandemia, en una edición atípica disputada en formato de final four en agosto. Tras eliminar al Atlético de Madrid en cuartos, el Barça cayó en semifinales ante el Wolfsburgo en un partido a vida o muerte decidido por un gol de Fridolina Rolfö, entonces rival y luego, hasta este pasado verano, pieza clave del equipo.

Aquel día, Alexia Putellas dejó una frase sobre el césped de Anoeta que acabaría marcando una generación: “No hi ha distància”. Podían competir contra los gigantes de Europa. El tiempo le ha dado la razón.

Pasado y presente

Porque si la historia de la competición pertenece al Lyon —gran dominador histórico con ocho títulos y doce finales—, el presente tiene acento azulgrana. Ni siquiera el gigante francés, que encadenó cuatro y cinco finales consecutivas en su mejor etapa (del 2010 al 2020, con la Champions también de 2022), logró sostener una racha como la del Barça. Es, en cierto modo, el relevo de una hegemonía. La historia frente al presente.

Además, con esta séptima final, el conjunto de Pere Romeu se convierte en el segundo equipo con más presencias en la historia de la Champions, superando al Wolfsburgo, que suma seis finales y dos títulos. El Barça aún no tiene el palmarés del Lyon —con tres títulos en esta racha de seis finales consecutivas—, pero ha construido algo igual o más valioso: la capacidad de mantenerse siempre ahí, año tras año, sin caer.

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Y lo ha hecho con una base que explica la dimensión del logro. De aquella primera final de 2019 siguen en el equipo nombres como Alexia Putellas, Marta Torrejón, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Mapi León y Gemma Font. Futbolistas que han vivido la transformación desde dentro, desde el aprendizaje hasta la exigencia máxima