La segunda unidad sufre, pero vence antes del parón

El FC Barcelona femenino sumó tres puntos antes de un nuevo parón de selecciones, después de vencer por 0-3 al Levante, colista de la Liga F, en el Ciutat de València. La alta carga de minutos y el contexto del encuentro permitió a Pere Romeu dar descanso a algunas de las futbolistas más importantes y situar en el once a algunas de las menos habituales. El encuentro no fue tan plácido como podía preverse para las culers antes del pitido inicial, pero los goles de Ewa Pajor, Kika Nazareth, Clàudia Pina y Alexia Putellas les dieron la victoria.

Este partido es el último antes de que se produzca un nuevo parón internacional, en el que la selección española (con hasta diez futbolistas del Barça en la convocatoria) disputará la final de la UEFA Nations League frente a Alemania a doble partido. A ello se le añade la tralla de minutos que acumulan varias jugadoras del primer equipo entre encuentros de la Liga F y de la Women's Champions League.

Tratándose, además, de un duelo frente al colista de la clasificación, Pere Romeu introdujo varias rotaciones en el once dejando en el banquillo a nombres como Cata Coll, Mapi León, Graham, Alexia o Aitana; y dando minutos a Gemma, Aïcha, Torrejón, Serrajordi o Sydney. Eso sí, a pesar de que sobre el papel pudiese parecer un encuentro sencillo de solventar, las culers sufrieron para llevarse los tres puntos del Ciutat de València.

Y eso que el Barça inauguró el marcador al cuarto de hora de partido. Balón picado y preciso de Kika Nazareth desde la frontal del área para que Ewa Pajor rematase una volea cruzada al fondo de la red. Soberano golazo de la delantera polaca, que le permitía situarse como máxima anotadora de la competición doméstica en solitario con nueve dianas.

Los once metros, protagonistas

Irene Paredes recibió un codazo y a Sydney la derribaron en el interior del área en la misma acción. Ambas se dolían sobre el césped y el VAR entró para comprobar si alguna de las dos acciones era punible. Finalmente, tras una larga revisión, la colegiada señaló penalti por la segunda falta de las mencionadas. Clàudia Pina asumió los galones agarrando el balón, pero su lanzamiento desde los once metros se fue por encima del travesaño. Una acción que le vino como agua de mayo al Levante y que al Barça le dejó algo aturdido. Tras algunos minutos de dudas, el descanso le vino muy bien a las catalanas para reponer fuerzas y sellar la victoria en el segundo tiempo.

El Barça salió muy enchufado tras la reanudación y en la segunda acción de peligro, el gol llegó desde las botas de Kika Nazareth para estrenarse como goleadora esta temporada en la Liga F. Buena conducción y pase de Pina para que la ex del Benfica anotase el segundo de la tarde.

El Levante metió el miedo en el cuerpo a las visitantes con un disparo de Érika que sorprendió a todas al dejar tiritando la madera. Sin embargo, pocos minutos después, el Barça solicitó revisión por un penalti sobre Kika que fue concedida y, esta vez sí, a Pina no se le escapó su tanto particular y convirtió el lanzamiento de penalti, igual que Alexia en el tiempo de añadido cuando cayó dentro del área y asumió ella misma la pena máxima para cerrar el resultado con el 0-4 definitivo.