La segunda unidad culé golea en Ipurua

El FC Barcelona arranca su frenético marzo con una trabajada victoria en Ipurua ante la SD Eibar por 1-8, gracias al doblete de Salma Paralluelo y los goles de Ewa Pajor, Graham Hansen, Vicky López, Patri Guijarro, Ona Batlle y Clàudia Pina. La primera prueba superada de las nueve que tendrán las de Pere Romeu, que arrancan un mes en el que se juegan la Liga F, la Copa con las semifinales frente al Real Madrid y la Women's Champions League enfrentándose al Wolfsburgo en los cuartos de final.

Ante la exigencia de este mes repleto de partidos, Pere Romeu optó por agitar un poco el árbol y dar minutos a algunas de las jugadoras menos habituales. Rotación en la portería y minutos para Gemma Font, así como en el defensa con Jana y Marta o en el centro del campo con la presencia de Vicky López y Schertenleib. Esta última, estrenándose, además, como titular en un encuentro del primer equipo del Barça.

A diferencia de lo esperado, el Eibar no salió con un bloque bajo esperando al Barça en su área. Justo por ello, las catalanas abrieron la lata ya en el segundo minuto del encuentro. Salma Paralluelo vio como Ewa Pajor se desmarcaba a la espalda de la línea defensiva local y le cedió una perfecta asistencia de volea. La delantera polaca, con la sangre fría que la caracteriza, no se puso nerviosa ante la salida del área de Eunate Astralaga: no optó por la vaselina ni el disparo de primeras, se deshizo de ella con un recorte y definió a la perfección.

Paso de gigante antes del descanso

El Barça estuvo muy cómodo en campo rival y creó muchas ocasiones. El Eibar, sin embargo, vio puerta desde las botas de Carmen Álvarez, pero el gol no subió al marcador por un fuera de juego muy muy justo. Tanto que, incluso, podría haber arrancado en posición reglamentaria antes de batir a Gemma en el uno contra uno.

A la media hora del partido, Graham Hansen anotó de cabeza, tras un centro por la banda izquierda de Esmee Brugts. Al borde del descanso, nuevamente, la lateral neerlandesa volvió a ser decisiva para mover el marcador. Pared con Pajor y asistencia para que Vicky López anotase de primeras y entrando desde segunda línea.

Reanudación movidita

El segundo tiempo arrancó con emoción con un gol tempranero del Eibar. Error en un despeje de Marta, que le cedió el balón a Monnecchi, salió como un rayo buscando portería, recortó ante Gemma Font y recortó distancias para añadir algo de picante al partido. Aunque poco duró. Instantes después, las culés volvieron a ver puerta, gracias a un tanto de Patri Guijarro. Córner servido a la perfección de Mapi León y remate de primeras desde el segundo palo y totalmente sola de la centrocampista para responder a las locales.

Recital de la balear antes de ser sustituida. La capitana, tras marcar su gol, sumó dos asistencias de enorme calidad. La primera, para Salma Paralluelo, que batió a la meta local de vaselina. La segunda, un cambio de sentido de volea totalmente sin sentido. Brutal. Entró desde segunda línea Ona Batlle y anotó el sexto tanto de la tarde. Dos tantos más en el tramo final para cerrar la goleada, aprovechando la espalda a de la defensa local: Salma completó su doblete y Pina anotó el 1-8 de la misma manera.

Así pues, las catalanas cierran la 20ª jornada de la Liga F con 57 puntos y mantienen la diferencia de cinco unidades respecto al Real Madrid, que también venció al Athletic de Bilbao por 1-2 con remontada incluida. Este mismo jueves, blaugranas y blancas se verán las caras en el Alfredo di Stéfano a partir de las 19:00 horas en un partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa. La próxima jornada liguera de las culés será el domingo recibiendo al colista Valencia en el Johan Cruyff a partir de las 12:00 horas.