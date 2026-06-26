Salma sigue buscando destino tras decir adiós al Barça

La salida de Salma Paralluelo del FC Barcelona ya es una realidad, pero su próximo destino todavía sigue en el aire. Después de que El Periódico explicara que la internacional española había rechazado la última y definitiva oferta de renovación presentada por el club azulgrana, la delantera zaragozana afronta ahora uno de los mercados más importantes de su carrera como agente libre.

Pese al interés de algunos de los grandes clubes del continente, la decisión todavía no está tomada. Según informó The Athletic, el Chelsea, uno de los equipos que más había apostado por su incorporación, se retiró de la puja después de que la futbolista rechazara su propuesta y mantuviera unas pretensiones económicas que rondarían el millón de euros por temporada.

Con ese escenario, la carrera por hacerse con una de las futbolistas con más cartel sigue abierta. Entre los candidatos mejor posicionados aparecen Inglaterra (Arsenal y London City Lionesses son los favoritos después del 'no' al Chelsea) y también los dos grandes franceses, pues tanto el PSG como el OL han mostrado interés en hacerse con sus servicios.

La decisión supondrá un nuevo paso en la carrera de una futbolista que llegó al Barça en el verano de 2022 tras apostar definitivamente por el fútbol después de compaginarlo con el atletismo. En sus cuatro temporadas como azulgrana ha levantado todos los títulos posibles y ha tenido actuaciones decisivas en esta última Champions conquistada en Oslo.

Su etapa en Barcelona también ha estado marcada por los problemas físicos, especialmente en la rodilla, que le obligaron a realizar un plan específico de readaptación durante la pasada temporada. Una vez superadas esas dificultades, Salma volvió a convertirse en una pieza importante para Pere Romeu y por eso el club mejoró su propuesta de renovación