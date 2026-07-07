Salma Paralluelo, cada vez más cerca del PSG tras salir del Barça

El futuro de Salma Paralluelo se va poco a poco aclarando. La ex del FC Barcelona ya es agente libre después de finalizar su contrato con el conjunto blaugrana sin alcanzar un acuerdo para renovar, una situación que la ha convertido en una de las futbolistas más cotizadas del mercado.

Paralluelo ha puesto punto final a una etapa de cuatro temporadas en el Barça, donde se ha consolidado como una de las grandes referencias del fútbol europeo. Con la camiseta blaugrana ha conquistado todos los títulos posibles y ha sido una pieza clave en los éxitos recientes del conjunto culé tanto en la Liga F como en Europa.

Salma Paralluelo celebrando un gol con el Barça / EFE/ Enric Fontcuberta

El Lyon se baja de la carrera y deja al PSG en cabeza

La atacante de 22 años maneja varias propuestas, aunque, según informa el diario francés Le Progrès, el PSG es el club que actualmente parte con ventaja para hacerse con sus servicios. El conjunto parisino habría presentado una oferta económica superior a la del resto de pretendientes, situándose como el principal favorito para cerrar su fichaje.

El Olympique de Lyon era otro de los grandes candidatos, pero finalmente ha decidido retirarse de la puja. La entidad francesa considera imposible igualar las exigencias salariales de Paralluelo y ha optado por cerrar su mercado con la incorporación de la internacional sueca Johanna Rytting Kaneryd, procedente del Chelsea.

Un PSG decidido a dar un salto de calidad

El PSG busca continuar reforzando un proyecto con el que aspira a competir por todos los títulos. En el primer equipo, ya ha hecho oficial el fichaje de la internacional francesa Naomie Feller, llegada libre tras finalizar su etapa en el Real Madrid y vinculada al club hasta 2030. Paralelamente, la entidad parisina también ha incorporado ocho nuevas futbolistas para su cantera, reflejando una apuesta decidida por fortalecer tanto el presente como el futuro del equipo.

En este contexto, la llegada de Salma Paralluelo supondría el gran golpe del mercado para el conjunto parisino. La internacional española elevaría todavía más el nivel competitivo de una plantilla que quiere consolidarse definitivamente entre las grandes potencias del fútbol europeo.

Naomie Feller en su presentación el PSG / PSG

La Premier también aprieta

Pese a que el PSG es el mejor posicionado, la operación sigue abierta. Varios clubes de la Premier League también han trasladado propuestas a la internacional española, conscientes del enorme potencial que todavía tiene por desarrollar y de la oportunidad que supone incorporar a una futbolista de su nivel sin coste de traspaso.

Su velocidad, capacidad de desequilibrio y polivalencia ofensiva convierten a Paralluelo en una de las grandes oportunidades del mercado, por lo que la batalla por su fichaje sigue abierta, aunque el PSG haya tomado la delantera.