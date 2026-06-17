Salma Paralluelo rechaza la oferta de renovación del Barça

Salma Paralluelo ha rechazado la oferta de renovación que tenía sobre la mesa por parte del Barça, según ha podido saber EL PERIÓDICO y, al no esperar ya nuevos movimientos por parte de la entidad, una vez finalice su contrato el 30 de junio dejará de ser jugadora del Barça. La delantera, que marcó un doblete en la final de la Champions en Oslo que acercó la cuarta corona a la entidad azulgrana, se marchará después de cuatro temporadas como barcelonista. Salma, de 22 años, será la cuarta salida del equipo después de la marcha de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle.

Situación complicada para el Barça. Después de conseguir la cuarta Champions, el cierre de la campaña fue agridulce con el adiós de la eterna capitana, así como el de Mapi León y Ona Batlle. De las carpetas aún abiertas, Salma Paralluelo era una de las que quería cerrar cuanto antes la entidad azulgrana. La oferta de renovación, que ya fue modificada al alza después de una primera propuesta muy a la baja, no ha servido para convencer a una jugadora que tiene muchos (y muy potentes) pretendientes tanto en Europa como en Estados Unidos. Después de tomarse un respiro una vez finalizada la temporada y la concentración con la selección española, la extremo ha tomado una decisión: no rubricará su contrato y en pocos días dejará de ser jugadora del Barça.

Salma Paralluelo llegó al Barça en 2022, cuando dio el paso definitivo en su carrera como futbolista tras estar compartiendo entrenamientos con el atletismo mientras competía con el Villarreal. Su llegada a Barcelona fue una elección clara por el fútbol. No han sido temporadas fáciles, donde el dolor en la rodilla ha ido apareciendo y obligándola a parar de vez en cuando. A inicios de esta temporada realizó un plan de readecuación física y, tras meses sin jugar, volvió a ser importante para el técnico Pere Romeu. Ese toque, ese desborde y desparpajo le hacen ser una futbolista especial, con una aura única.

Noticias relacionadas

Ahora Salma buscará nuevos retos. Sin prisa para elegir destino, muchos son los clubes que quieren reclutarla para sus equipos además como agente libre.