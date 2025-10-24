Salma Paralluelo enciende las alarmas en España y en el Barça

Salma Paralluelo encendió las alarmas durante el primer tiempo de la semifinal de la Nations League entre España y Suecia. La extremo zaragozana arrancó como titular en punta en el primer once de Sonia Bermúdez, pero tuvo que retirarse entre lágrimas en el minuto 25 por una lesión en la rodilla.

Diez minutos antes, Salma había recibido una durísima entrada de la central sueca Amanda Ilestedt dentro del área, que llevó a la colegiada a señalar penalti en primera instancia. Sin embargo, la acción fue finalmente anulada por posición antirreglamentaria. Tras una primera atención médica, pudo continuar, aunque se la veía incómoda y negando con la cabeza, un gesto que ya anticipaba que no podría seguir.

En el 25’, se tiró al suelo y pidió el cambio. Tuvo que abandonar el terreno de juego con ayuda y entre lágrimas, consciente del temor que despierta cualquier problema en la rodilla que ya le hizo pasar por el peor momento de su carrera antes de fichar por el Barça. En el banquillo recibió nuevas atenciones, tanto médicas como de apoyo emocional. En las próximas horas se le realizarán pruebas para determinar el alcance de la lesión