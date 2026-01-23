Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CañizaresMonchiLaportaFermínMujer DjokovicASVEL - Barça horarioDroCalendario eleccionesPróximo partido AlcarazElecciones BarçaBarcelona - Madrid final SupercopaBarça top-8Cruces ChampionsGrada d'animació BarçaJoan PradellsMercado de Fichajes hoyUFC 324Gonzalo BernardosAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin
En directo

En directo

FC BARCELONA FEMENINO

La rueda de prensa de Alexia y Pere Romeu previa a la final de la Supercopa de España femenina, en directo

La capitana y el entrenador del FC Barcelona atienden a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid

Alexia Putellas celebra un gol

Alexia Putellas celebra un gol / EFE

Marc Gómez

Marc Gómez

Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Alexia Putellas y Pere Romeu previa a la final de la Supercopa de España femenina 2026 entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL