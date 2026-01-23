En directo
FC BARCELONA FEMENINO
La rueda de prensa de Alexia y Pere Romeu previa a la final de la Supercopa de España femenina, en directo
La capitana y el entrenador del FC Barcelona atienden a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid
Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Alexia Putellas y Pere Romeu previa a la final de la Supercopa de España femenina 2026 entre el Real Madrid y el FC Barcelona.
Alexia sobre quien tiene más presión
"Para quien queráis vosotros."
Alexia sobre la sanción a Kika Nazareth y su renovación
"No toca hablar de mi renovación. Kika está sancionada y se ha desestimado el recurso, entrenará hoy y mñana estará en el estadio, será importante por la alegría que transmite, aunque no pueda jugar."
Alexia sobre la fortaleza mental
"Es un concepto muy importante, más en una final. El como encaras un partido es importante. El equipo se sobrepuso en semis a quedarse con 10, por ejemplo. Estuvimos super bien y nos demostramos que podemos con cualquier reto, la parte mental es algo que se viene trabajando hace muchas temporadas."
Alexia sobre esas compañeras que jugarán su primera final
"Ahora comiendo lo comentábamos con las más jóvenes. Estar aquí es un gran privilegio, para ellas es una oportunidad de aprender. Si el míster lo considera están preparadas para sumar. Nosotras tenemos que transmitirles esa tranquilidad y confianza."
Alexia sobre si esta Supercopa es especial
"Todos son especiales, nunca es suficiente. He tenido la suete de ganar muchos. Es especial levantar títulos, no quiero anticiparme, mañana será una final muy competida ante un gran rival. Evidentemente estamos muy motivadas."
Aparecen los protagonistas
Arranca la rueda de prensa.
La final enfrentará a Barça y Real Madrid
La gran final de la Supercopa de España se disputará entre FC Barcelona y Real Madrid mañana a las 19:00, tras eliminar estos conjuntos a Athletic Club y Atlético de Madrid respectivamente.
Rueda de prensa Pere Romeu y Alexia Putellas
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al directo de SPORT para seguir el minuto a minuto de la rueda de prensa de Pere Romeu y Alexia Putellas de cara a la final de la Supercopa de España de mañana. En principio, se espera que la rueda de prensa empiece a las 17:15.
