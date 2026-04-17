Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comunicado oficial BarçaMessi CornellàUE CornellàDinero CornellàFlorentinoLaureusArbeloaBernardo SilvaGonzalo BernardosCarvajalCuadro ChampionsDiomandeSatoranskyFinal Six Euroliga 2026Documental Ronaldinho NetflixPlaza extra ChampionsCuadro Europa League ConferenceNeuerLlorenteBastoniBarça EuroligaAlonsoEtapa 4 O Gran CamiñoPróximo partido EspañaJosé Luis SánchezDavid BernabeuPS Plus
instagramlinkedin

La Perla

Rosalía Domínguez, talento y arte sevillano en la Masia

La centrocampista de 17 años, llegada del Sevilla en 2024, ya es una pieza importante en el Barça B y destaca por su desequilibrio, visión de juego y capacidad para marcar diferencias desde segunda línea

Rosalía Domínguez con el Barça B

Rosalía Domínguez con el Barça B / Patricija Lavrac

Maria Tikas

Maria Tikas

En la sexta entrega de La Perla ponemos el foco en Rosalía Domínguez (2008), una de las centrocampistas con más talento y personalidad de la cantera azulgrana. Sevillana y especial, de esas futbolistas que tienen algo distinto, llegó al Barça en verano de 2024 procedente del Sevilla tras brillar con la selección sub-17.

A sus 17 años, ya es una fija en el Barça B de Óscar Belis, donde se ha consolidado como una pieza importante, como en las inferiores de la selección. De hecho, es la quinta máxima goleadora del filial y la que más tantos suma (6) sin ser delantera, una muestra de su capacidad para llegar desde segunda línea.

Interior por naturaleza, también puede actuar como mediapunta o extremo. Destaca por su conducción, el desequilibrio, la calidad en el pase y una visión de juego que le permite marcar diferencias. Tiene gol, pero también la capacidad de generar juego y hacer mejores a sus compañeras.

Noticias relacionadas y más

Su progresión no ha pasado desapercibida. Ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo, ha entrado en convocatorias y ya puede decir que tiene una Supercopa en su palmarés, aunque no disputara minutos. Rosalía Domínguez es talento… y algo más difícil de explicar: tiene algo diferente

TEMAS