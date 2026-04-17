Rosalía Domínguez, talento y arte sevillano en la Masia

En la sexta entrega de La Perla ponemos el foco en Rosalía Domínguez (2008), una de las centrocampistas con más talento y personalidad de la cantera azulgrana. Sevillana y especial, de esas futbolistas que tienen algo distinto, llegó al Barça en verano de 2024 procedente del Sevilla tras brillar con la selección sub-17.

A sus 17 años, ya es una fija en el Barça B de Óscar Belis, donde se ha consolidado como una pieza importante, como en las inferiores de la selección. De hecho, es la quinta máxima goleadora del filial y la que más tantos suma (6) sin ser delantera, una muestra de su capacidad para llegar desde segunda línea.

Interior por naturaleza, también puede actuar como mediapunta o extremo. Destaca por su conducción, el desequilibrio, la calidad en el pase y una visión de juego que le permite marcar diferencias. Tiene gol, pero también la capacidad de generar juego y hacer mejores a sus compañeras.

Su progresión no ha pasado desapercibida. Ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo, ha entrado en convocatorias y ya puede decir que tiene una Supercopa en su palmarés, aunque no disputara minutos. Rosalía Domínguez es talento… y algo más difícil de explicar: tiene algo diferente