Romeu no cierra la puerta al fichaje de una lateral

Pere Romeu no da por cerrada la posibilidad de que el Barça incorpore una lateral derecha antes de que finalice el mercado este viernes. El técnico azulgrana volvió a dejar abierta esta opción tras la sufrida victoria ante el Atlético de Madrid (4-2), un partido en el que tuvo que buscar soluciones para una posición que sigue sin tener una dueña fija.

"El entrenamiento está para probar cosas. Seguiremos insistiendo con jugadoras. Pero es una posición que ya lo he dicho muchas veces: nos tenemos que intentar reforzar. Veremos si puede llegar una jugadora o no. El partido de Sydney, por haber entrenado tan poco en esa posición, ha sido buenísimo. No doy por cerrado el mercado", explicó Romeu tras el encuentro. El entrenador insistió en que continuará probando futbolistas en esa demarcación: "Seguiremos insistiendo con algunas jugadoras que queremos probar en esa posición".

Una de las principales noticias del partido fue precisamente la apuesta por Sydney como lateral derecha, una decisión de Romeu. La jugadora suiza ocupó una posición poco habitual para ella y dejó buenas sensaciones, tanto en defensa como en sus incorporaciones al ataque.

Brugts, protagonista del triunfo con un doblete y MVP del partido, también valoró el papel de Sydney. "Sydney lo ha hecho muy bien, estoy orgullosa de ella. Ojalá siga así", señaló la neerlandesa.

Romeu también quiso destacar el partido de Patri Guijarro, en un momento en el que el equipo está teniendo que lidiar con numerosas ausencias en defensa. "El partido de Patri fue supercompleto", destacó el técnico después de un encuentro en el que el Barça tuvo que sufrir para acabar imponiéndose al Atlético.

La salida de Ona Batlle, la grave lesión de Laia Aleixandri y la convocatoria de Aïcha Camara con España para disputar el Mundial sub-20 están complicando el trabajo de Romeu, que también ha perdido ahora a Irene Paredes y Van Asten por lesión. Un escenario que obliga al técnico a buscar soluciones imaginativas para una posición en la que no descarta que pueda llegar un refuerzo antes del cierre del mercado.

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A pesar de un arranque de temporada algo accidentado, el conjunto azulgrana sumó su tercer triunfo en tres partidos. "Viendo las bajas y el gran rival que teníamos y teniendo en cuenta las modificaciones, me voy muy contento porque he visto un equipo con dificultades pero que ha estado bien. La clave ha sido insistir, ir a por el resultado", resumió Romeu.