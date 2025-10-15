En Directo
CHAMPIONS FEMENINA
Roma - Barcelona, en directo: horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions femenina, en vivo
Sigue en directo en SPORT el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Women's Champions League entre la Roma y el FC Barcelona
Así ha llegado el Barça al estadio de Roma
Respecto al debut contra el Bayern, Pere Romeu ha hecho algunos cambios: Aleixandri por Paredes, Vicky por Graham y Kika por la lesionada Pajor
Y este es el once de la Roma, sin Dragoni
Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thogersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim
A priori esta es la disposición, es como lo presenta la UEFA. Salma está recuperando el nivel jugando de extremo y Pere Romeu ya había utilizado a Kika como '9'. Así que parece que la portuguesa será la sustituta de Pajor durante las semanas que esté fuera
Este es el once de Pere Romeu
Cata Coll; Ona Batlle, Aleixandri, Mapi León, Brugts; Patri, Aitana, Alexia, Vicky López, Kika y Salma
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo del partido de Champions entre la Roma y el Barça, en la segunda jornada de la fase de liga
