Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

CHAMPIONS FEMENINA

Roma - Barcelona, en directo: horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions femenina, en vivo

Sigue en directo en SPORT el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Women's Champions League entre la Roma y el FC Barcelona

¿Se infravalora el esfuerzo del Barça por ser la grandes favoritas? Patri Guijarro responde

¿Se infravalora el esfuerzo del Barça por ser la grandes favoritas? Patri Guijarro responde

FCB

Maria Tikas

Maria Tikas

Actualizar

TEMAS