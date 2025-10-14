Roma - Barça: horario y dónde ver el partido de Women's Champions League

El conjunto dirigido por Pere Romeu se enfrentará a la Roma en la segunda jornada de la UEFA Women's Champions League, tras golear por 7-1 al Bayern de Múnich en el primer encuentro europeo de la temporada.

Pese a un verano claramente marcado por el mercado culé y un supuesto desmantelamiento de la sección femenina, lo cierto es que el arranque de las culés hasta el momento es inmejorable, con ocho victorias en ocho partidos (siete de Liga F y la primera jornada de Champions ante el Bayern) y 44 goles a favor por solo dos en contra, dejando claro que la pólvora y el hambre del equipo siguen intactos.

Los números, además, sirven a las azulgranas para liderar con holgura la tabla de La Liga F con siete puntos más que Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, y ser las primeras en reinar con el nuevo formato en la fase de liga de la Champions League gracias a la diferencia de goles.

Dos victorias abultadas ante grandes rivales

Si bien el femenino del Barça acostumbra a golear a un gran número de rivales temporada tras temporada, las dos últimas victorias no deben demeritarse, pues además del 7-1 ante el Bayern, el equipo azulgrana viene de golear por 0-6 fuera de casa al Atlético de Madrid, su máximo rival hasta la fecha esta temporada en la Liga F.

Ante el Bayern de Múnich, las subcampeonas de Europa no dieron lugar a la sorpresa frente a las campeonas de Alemania y el partido ya estaba resuelto al descanso, pero las de Pere Romeu no se conformaron hasta que la goleada fue completa.

Este miércoles, en la ciudad eterna, el reto será no bajar el pie del acelerador tras empezar la reconquista europea como un rayo en el Johan. Como dijo Alexia en su entrevista exclusiva con SPORT, la goleada a las alemanas no fue una carta de presentación a Europa, si no un recordatorio para ellas mismas, y es que un año más el nivel lo marcan ellas en lo que se refiere a favoritismos para dominar el Viejo Continente. "Estos partidos exigen dar un paso adelante. Lo hicimos. Pero esto es una maratón", recordó la capitana, que tiene, como todo el vestuario, la espina de una final ante el Arsenal que será el fantasma a batir esta temporada.

El Barça femenino celebra un gol contra el Atlético de Madrid / EFE

Baja sensible

En el Stadio delle Tre Fontane, Pere Romeu podrá contar con todas sus jugadoras excepto con Ewa Pajor. Aunque se llegó a temer una lesión de mayor gravedad que pudiera apartar a la polaca de los terrenos de juego durante toda la temporada, el parte médico oficial alivió a las blaugranas, pues la delantera sufre 'solo' una lesión en el complejo posterolateral de la rodilla, con un tiempo estimado de baja será de entre 4 y 6 semanas.

No obstante, el técnico tendrá en Roma el reto de sustituir a la máxima goleadora del equipo y podría hacerlo con un tridente formado por Graham, Claudia Pina -que iguala a goles a la polaca en este inicio de curso- y Salma Paralluelo.

Horario y dónde ver el Roma - Barça

El partido correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Women's Champions League entre Roma y Barça se disputará el miércoles 15 de octubre a las 21:00, podrá seguirse en directo a través de Disney+ y del canal autonómico TV3.