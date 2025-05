Rolfö y Engen: "Hemos aprendido a gestionar el favoritismo"

Fridolina Rolfö e Ingrid Engen han jugado juntas cuatro finales de la Champions. Una con el Wolfsburgo, en 2020 -gracias a ese gol de la sueca en la semifinal contra el Barça en Anoeta- y tres con el conjunto azulgrana. A las puertas de su quinta final, las dos jugadoras atienden a SPORT en la tienda de Fútbol Emotion de Diagonal Mar junto a Puma.

“Estos días están cargados de emociones”, cuenta Rolfö. “Hemos ganado la Liga y ahora vienen las dos finales, de la Champions y de la Copa. Es muy especial, aunque ha sido algo diferente que en los últimos años, porque hemos tenido unas semanas bastante tranquilas”, dice. “Hemos tenido tiempo para preparar la primera final, que es la de Lisboa, y todo el equipo sabe muy bien lo que tenemos que hacer para ganar”. “Estamos más que preparadas, ya hemos estado ahí, hemos jugado muchas finales. Eso sí, los nervios no te los quita nadie”, añade Engen, “pero es parte de esto”.

El primer partido del Barça en la Champions, en 2012, fue precisamente contra el Arsenal, con una derrota por 0-3. Y el primero de ambas como azulgranas en Europa, en 2021, también fue contra las ‘gunners’, con una victoria por 4-1 en el Johan Cruyff, aunque Engen se quedó en el banquillo. “Ha llovido mucho, desde entonces. El Arsenal es ahora un equipo fuerte, un gran club que ha hecho las cosas bien, que practica un buen fútbol y que le gusta tener el balón. Que la final sea entre el Barça y el Arsenal es muy guay, porque los dos equipos tienen muchos aficionados y seguro que habrá un gran ambiente”, cuenta Engen.

Sin embargo, el Barça, campeón de las últimas dos ediciones, es el claro favorito. Una etiqueta que, por suerte, no pesa. O, al menos, las jugadoras saben cómo gestionarla. “Creo que estamos acostumbradas a que se nos vea como favoritas, porque al final es algo que viene con la profesión, el tener que saber gestionar mentalmente este tipo de cosas para que no nos afecte”, confiesa Rolfö. “Tenemos que estar muy preparadas para ese partido, porque ya vimos lo que Arsenal hizo contra el Lyon, que lograron remontar la eliminatoria y les acabaron goleando. Tenemos que ser humildes, pero también salir con confianza y a darlo todo”.

De menos a más

El camino del Barça hacia Lisboa empezó con una derrota en Manchester. Pero el equipo, liderado por un Pere Romeu con nuevas ideas, afronta la final en su mejor momento, en cuanto a juego y sensaciones. “Siempre hay cosas nuevas cuando el entrenador es nuevo, aunque ya estuviese en el cuerpo técnico, y hay que darle tiempo al equipo para que juegue de la manera en la que el staff quiere”, analiza Engen. “Pero creo que este equipo, cuando pierde un partido, siempre aprende de ello. Todas nos lo tomamos muy en serio, porque no estamos acostumbradas a perder. Y cuando pasa, lo utilizamos, y nos metemos entre ceja y ceja que en el siguiente partido tenemos que hacerlo mucho mejor. Ahora estamos en nuestro mejor momento y afrontamos la final con mucha confianza, sabiendo que lo estamos haciendo muy bien”. “Es muy importante estar a este nivel para el tramo final, tanto físicamente como a nivel de juego”, añade Rolfö. “Porque es algo que repercute directamente en la mentalidad, y esto es clave”.

Engen y Rolfö durante la entrevista con SPORT / Fútbol Emotion

Este análisis que hacen ambas sirve tanto para el equipo como para las individualidades. Tanto Frido como Ingrid llegan a la final en un estado de forma sublime. De hecho, hace unos días, Pere Romeu dijo que Rolfö había jugado contra el Chelsea su mejor partido esta temporada. “Sí, tengo que darle la razón”, dice ella. “Siento que estoy en mi mejor momento, que estoy jugando bien y creo que he ido de menos a más, como el equipo”. Esta temporada el nuevo técnico ha ido alternando en la posición de lateral zurda a la sueca con Esmee Brugts, una de las revelaciones del año y, además, gran amiga de Frido. “Es una jugadora con un talento espectacular, lo ha hecho muy bien esta temporada. Es verdad que jugamos en la misma posición y que las dos queremos jugar, pero somos buenas amigas y nos apoyamos tanto dentro como fuera del campo”.

Engen fue clave el año pasado para lograr el póker, con actuaciones brillantes tanto en la final contra el Lyon como, sobre todo, en las semifinales contra el Chelsea. Y este año repitió exhibición contra las inglesas, en las segundas partes. “Lo disfruté mucho”, reconoce, “estaba un poco nerviosa en la ida, porque íbamos 1-0 y era muy importante mantener o ampliar esa ventaja, así que di lo mejor de mí y fue muy bonito poder ayudar al equipo, me quedé muy satisfecha”. Y lo hizo en una posición que no es la suya natural, la de central. “Trabajé mucho tanto el año pasado como este para rendir al máximo en defensa, he aprendido mucho de ello y voy a dar lo mejor de mí en la final porque el Arsenal tiene un gran ataque”.

Día a día

Su futuro, porque tiene contrato hasta el 30 de junio, está en el aire, aunque todo apunta a que no seguirá en el club y buscará más protagonismo en el extranjero. Es algo en lo que ahora mismo no piensa: “Entiendo que me preguntes esto y que haya curiosidad sobre este tema, pero ahora tengo la cabeza en la final y no voy a hablar de esto”.

Ni Frido ni Ingrid tienen nada pensado para hacer si ganan esta Champions, que sería su tercera. “Hay que jugar la final”, dicen ambas. “Luego ya, si ganamos, algo haremos. Lo celebraremos bien”. También quieren ganar por su amiga Kika, "la alegría del vestuario que nos aporta mucha energía a todas". "Aunque no esté en el campo", aseguran las dos, "la vamos a sentir con nosotras y será muy importante"