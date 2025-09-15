Rolfö: “Esto no lo teníamos en la liga española”

Fridolina Rolfö volvió a sonreír el pasado fin de semana. La sueca, que regresó lesionada de la Eurocopa y había cerrado su etapa en el Barça de la misma manera, debutó por fin con el Manchester United en la goleada frente al London City Lionesses. Entró en el minuto 77 por Jayde Rivière y firmó la asistencia a Jess Park en el último gol de las Red Devils.

Después del partido, habló por primera vez como jugadora del United y dejó clara su motivación: “Creo que este es el sitio donde estar si quieres jugar a fútbol. Vine aquí porque quería estar en la mejor liga del mundo”, aseguró en declaraciones a la BBC.

Rolfö destacó el crecimiento del fútbol inglés: “Lo ves desde fuera y es algo impresionante, sobre todo desde la Eurocopa en Inglaterra. Es una liga emocionante y que cada vez mejora más”.

Más elogios a la WSL

La exjugadora azulgrana también puso en valor el nivel competitivo de la WSL: “Es lo que más espero, tener todas las semanas un partido duro. Esto no lo teníamos en la liga española”.

Para la delantera sueca, el atractivo de Inglaterra es cada vez mayor: “Cuando les pregunto a las jóvenes cuál es su sueño y dónde quieren jugar, dicen que quieren jugar en Inglaterra. Cuando era más joven nadie decía esto. Aquí los clubes invierten y eso es lo que buscamos para crecer”.