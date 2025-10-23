Rolfö: "Esperaba quedarme en el Barça"

Fridolina Rolfö fue una de las sorprendentes bajas que el Barça llevó a cabo para la presente temporada. La actual futbolista del Manchester United lamentó tener que salir de la entidad barcelonista y, aunque sin ganas de extenderse, insinuó que fue por motivos económicos.

"Esperaba quedarme, pero pasaron muchas cosas durante el verano", declaró la futbolista, quien al mismo tiempo añadió que "han pasado muchas cosas en el club y estoy feliz de estar donde estoy hoy", dije Rolfö en declaraciones a la prensa de su país antes de medirse este viernes a España en la semifinal de la UEFA Nations League.

Con el paso del tiempo realiza una comparación del fútbol español con el inglés, al que considera "más parejo y de mayor nivel. La liga española es un poco irregular. Aquí hay muchos equipos que pueden competir, y eso se nota!

Sin querere insistir mucho en su salida del Barça admitió que "sí, fue un verano caótico. Así lo resumiría". Rolfö tenía un año más de contrato, pero el FC Barcelona decidió rescindirlo de forma unilateral.