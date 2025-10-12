La rodilla de Pajor enciende las alarmas en el Barça

El FC Barcelona goleó al Atlético de Madrid por 0-6, gracias a los goles de Esmee Brugts, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Alexia Putellas, Vicky López y Laia Aleixandri. Una victoria, sin embargo, con un sabor agridulce debido a la lesión de la delantera polaca.

La 'killer' blaugrana anotó el primer tanto de la segunda parte, rematando al fondo de la portería de Lola Gallardo un centro raso de Aitana Bonmatí desde la banda derecha. Aquello sucedía en el minuto 53, mientras que la mala noticia sucedió un cuarto de hora más tarde.

La '17' culer luchó un esférico con Lauren en el interior del área colchonera y, con el objetivo de defender el cuero, Pajor realizó un muy mal gesto con la rodilla diestra, que se le quedó clavada durante el movimiento giratorio. La delantera se llevó inmediatamente la mano a la zona afectada entre gritos de dolor.

Ewa Pajor se lesionó en la rodilla diestra contra el Atlético de Madrid / EFE

Entraron las asistencias del FC Barcelona para auxiliar a la jugadora que, consciente de la posible gravedad del asunto, se tapó la cara con la camiseta entre lágrimas. Pudo abandonar el terreno de juego sujetada por dos miembros del 'staff' médico, pero sin apoyar la pierna derecha.

Sus gestos de dolor al tratarse de una zona tan delicada como es la rodilla no ayudan a ser especialmente optimistas. Es pronto para hacer diagnósticos y la futbolista se someterá este lunes para conocer el alcance de la lesión. Podría estar varios meses alejada de los terrenos de juego en el caso de tener el ligamento anterior cruzado afectado.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Pere Romeu no pudo esconder su preocupación al respecto. "No sabemos nada. Viendo la acción podemos prever cosas, pero hasta que no haya pruebas no sabremos con certeza", apuntó sin dar más detalles. Tampoco lo hizo el Barça en su comunicado médico: "La jugadora del primer equipo Ewa Pajor ha abandonado el terreno de juego a causa de una torcedura en la rodilla derecha. Este lunes se le harán exámenes médicos y pruebas complementarias para saber el alcance exacto de la lesión".