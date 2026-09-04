Los rivales del Barça en la fase liga de la Champions League Femenina

El FC Barcelona ya conoce a sus seis rivales para la fase liga de la Champions League Femenina, después del sorteo celebrado este viernes 4 de septiembre en Nyon (Suiza). Las azulgranas se enfrentarán a Bayern de Múnich, Arsenal, Paris FC, Roma, Servette FCCF y HB Køge en la primera fase, con el objetivo de estar en la gran final de Varsovia, el próximo 29 de mayo de 2027.

El Barça, que ganó la última edición tras imponerse al OL Lyonnes en la final de Oslo, es uno de los grandes favoritos, junto con las actuales subcampeonas, el Arsenal y el Chelsea. Pere Romeu ha reconocido antes del sorteo que no será nada fácil revalidar el título. "Cada año es más complicado y volver a ganar más difícil. Los clubes están creciendo, también las jugadoras (rivales), por lo que cada temporada hay más dificultades", explicó el entrenador catalán.

El FC Barcelona jugará tres encuentros como local y otros tantos a domicilio. En casa se verá las caras contra el Arsenal, verdugo de las azulgranas en 2025, el Paris FC y el Servette suizo. Por otro lado, las chicas de Pere Romeu viajarán para enfrentarse al Bayern, la Roma y el Køge danés. El orden de los partidos se definirá este fin de semana, con el resto del calendario. La primera jornada tendrá lugar los días 22 y 23 de septiembre, mientras que la última se celebrará el 16 de diciembre.

Sorteo duro para el Real Madrid

El Real Madrid no ha tenido tanta fortuna en el sorteo. El club blanco recibirá en Valdebebas al PSG, Paris FC e Inter, que eliminó en la ronda previa al Wolfsburgo, uno de los gigantes de la competición. Por otro lado, el equipo de Pau Quesada visitará a Bayern, Roma y Manchester City, a priori el rival más duro del Bombo 3.

La fase liga de la Champions League Femenina cuenta con 18 equipos; cada uno de ellos disputa seis choques. Los cuatro primeros clasificados avanzan directamente a los cuartos de final, mientras que del quinto al decimosegundo competirán en una ronda eliminatoria de play-offs a doble partido para poder formar parte de los ocho mejores clubes de la competición.