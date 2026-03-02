La RFEF permite el cambio de horario de Copa y evita el solapamiento entre el masculino y el femenino

El FC Barcelona ha logrado evitar el solapamiento entre el primer equipo masculino y el femenino previsto inicialmente para el próximo 18 de marzo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aceptado el cambio de horario de la vuelta de semifinales de la Copa de la Reina ante el Badalona, que finalmente se disputará a las 21:00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

De este modo, el encuentro del Barça femenino no coincidirá con la vuelta de los octavos de final de la Champions League masculina ante el Newcastle, programada ese mismo día a las 18:45 horas en el Spotify Camp Nou. Como había informado SPORT, el club azulgrana había activado gestiones en los últimos días con el objetivo de evitar que la afición tuviera que elegir entre dos partidos propios y para garantizar también la máxima visibilidad y cobertura de ambos equipos.

La prioridad del Barça era modificar la fecha del partido de Copa, pero esa opción resultaba muy compleja por la saturación del calendario y la necesidad de respetar los márgenes de descanso entre encuentros. Finalmente, la alternativa viable ha sido el desplazamiento horario del femenino a la franja de las 21:00 horas, una solución que permite separar ambas citas del 18 de marzo.

El masculino habrá disputado la ida de los octavos el 10 de marzo en Newcastle, mientras que el femenino jugará la ida de semifinales de Copa el 12 de marzo a las 21:00 horas en Badalona. Con el nuevo horario confirmado, el 18 de marzo permitirá a la afición azulgrana seguir ambos partidos sin interferencias