Renee van Asten, baja para el Gamper por una sobrecarga

El Barça femenino ya tiene lista para el Trofeo Joan Gamper. Pere Romeu ha convocado a 22 futbolistas para enfrentarse este viernes al Brighton & Hove Albion en el Estadi Johan Cruyff, en el que será el último examen de las azulgranas antes del comienzo de la Liga F.

La principal ausencia es la de Renee van Asten. Según ha informado el club, la jugadora del primer equipo presenta una sobrecarga en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha y será baja para este encuentro.

El encuentro arrancará a las 20.00 horas, aunque la fiesta del Gamper comenzará una hora antes con la presentación de las jugadoras, el cuerpo técnico y las nuevas incorporaciones ante la afición.

La convocatoria está formada por Gemma, Cata Coll, McCamey, Paredes, Marta, Carla Julià, Brugts, Aïcha, Martina, Júlia Torres, Ohländer, Sydney, Patri, Vicky, Rosalía, Carolina, Elena Vizuete, Kerolin, Pina, Graham, Pajor y Mayssa.

Regresan varias de las jóvenes

Una de las principales novedades es la presencia de Aïcha, Carla Julià, Júlia Torres y Rosalía, futbolistas que no habían estado disponibles para el primer amistoso de la pretemporada ante el Montpellier al encontrarse concentradas con la selección española Sub-20.

La lista vuelve a demostrar además la apuesta por las jóvenes durante esta fase de preparación. Junto a futbolistas plenamente asentadas como Irene Paredes, Marta Torrejón, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor o Claudia Pina, Romeu mantiene a varias jugadoras que buscan ganarse espacio durante la pretemporada.

En ataque aparecen Kerolin, Pina, Graham, Pajor y Mayssa, dando al técnico diferentes alternativas para afrontar el último test antes de que empiece la competición oficial.

Último ensayo antes de la Liga

El duelo frente al Brighton servirá especialmente para medir el momento del equipo a pocos días del estreno liguero. El Barça afrontará el Gamper como presentación oficial del proyecto azulgrana para la temporada 2026/27 y como última oportunidad para que Pere Romeu ajuste su equipo antes de que empiecen los partidos oficiales.