La reina Alexia lleva al Barça a la final de Copa

El Barça estará en la final de la Copa de la Reina. Costó, mucho más de lo esperado tras el 0-0 de la ida, pero el equipo de Pere Romeu acabó imponiendo su jerarquía en el Johan Cruyff (4-1) para alcanzar su decimocuarta final en la competición que domina con puño de hierro: 11 títulos en su palmarés. Y lo hizo de la mano de su reina, Alexia Putellas, que lideró la remontada emocional con un doblete decisivo.

El técnico azulgrana introdujo algunas rotaciones en el once: Gemma repitió bajo palos pese al alta de Cata Coll, Torrejón formó pareja de centrales con Aïcha y la gran novedad fue Salma como carrilera. En el Badalona, sin la heroína de la ida, María Valenzuela, debutó la joven Carla Abdon, que respondió con personalidad.

El guion del primer tiempo recordó peligrosamente al de la ida. Mucho balón para el Barça, pero poca profundidad. El Badalona, bien ordenado, se sentía cómodo defendiendo y el equipo azulgrana volvía a mostrarse impreciso en los últimos metros. Vicky fue la más incisiva, Alexia y Patri trataron de filtrar pases y Graham, Pajor y la propia Vicky rozaron el gol. Incluso a Alexia le anularon un tanto por un ajustado fuera de juego. El Badalona también avisó, con Uribe y Julve, en acciones que se marcharon por poco.

Cuando empezaban a aparecer los fantasmas, llegó el golpe justo antes del descanso. Patri filtró para Alexia y la capitana, con alma, rompió la resistencia rival tras 135 minutos sin marcar. El Johan respiró. A partir de ahí, el partido cambió. El Barça ganó confianza y buscó la sentencia. Alexia volvió a aparecer desde el punto de penalti para firmar el segundo, con potencia y precisión. La reina marcaba el camino.

Con los cambios, el equipo azulgrana acabó de romper el partido. Kika hizo el tercero con una rosca preciosa tras una buena combinación con Patri y Pajor. El Badalona, valiente, recortó distancias por medio de Chamorro, que explotó su velocidad y definición, e incluso tuvo el segundo, pero Gemma salvó el mano a mano.

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La sentencia definitiva la puso Pajor, tras un pase exquisito con el exterior de Sydney, para cerrar el 4-1 y desatar la euforia. El Barça ya está en la final de Gran Canaria. Y, una vez más, lo hizo guiado por su reina