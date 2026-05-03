El regreso más esperado de Aitana: “Ha sido un reto duro, diferente, pero gratificante”

Aitana Bonmatí volvió a sonreír sobre el césped del Camp Nou. La centrocampista azulgrana reapareció en una noche grande, de esas que explican la dimensión competitiva de este Barça, que derrotó al Bayern Múnich y selló su pase a una nueva final de la Champions. Para la Balón de Oro, el regreso tuvo un componente especial: por el escenario, por el rival, por el momento de la temporada y, sobre todo, por todo el camino recorrido durante su lesión.

“Falta la guinda del pastel”, resumió Aitana, feliz por volver a sentirse futbolista en una cita de máxima exigencia. “Estoy feliz de volver. Ha sido un reto duro y diferente, pero gratificante”, añadió la azulgrana, consciente de que el proceso de recuperación también forma parte de la carrera de una jugadora de élite.

BARCELONA, 03/05/2026.-La jugadora del Barcelona F Aitana Bonmatí, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona F y el Bayern Múnich F, este domingo en el estadio Spotify Camp Nou.-EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Su entrada en el partido sirvió para empezar a recuperar sensaciones. “Un poco para empezar a coger ritmo”, explicó Aitana, que no escondió la emoción vivida en el Camp Nou. “Se me ha puesto la piel de gallina y estoy muy feliz. Gracias al Camp Nou y a toda la gente que ha formado parte del camino. Quiero mucho al Barça y a su gente”, dijo.

La futbolista también habló con naturalidad de una de las partes más complicadas de una lesión importante: la soledad. “Cuando pasas una lesión de larga duración, está la soledad”, reconoció. Pero Aitana quiso quedarse con la lectura positiva de una etapa difícil: “Esta lesión me ha dado muchas cosas positivas. Le he intentado sacar la cara positiva”.

BARCELONA, 03/05/2026.-La jugadora del Barcelona F Aitana Bonmatí, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona F y el Bayern Múnich F, este domingo en el estadio Spotify Camp Nou.-EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

El Barça ya tiene marcada en rojo la fecha del 23 de mayo, día de la final de la Champions. “Es el momento más importante de la temporada. Quedan dos títulos”, recordó Aitana. La azulgrana valoró además el esfuerzo del equipo para llegar vivo a todos los grandes objetivos: “Gracias al esfuerzo, estamos en la final de la Copa de la Reina. Es la sexta consecutiva y significa mucho”.

Pero la Champions, para este grupo, tiene un valor especial. “La final de la Champions siempre es el reto que nos ponemos. Es donde nos hacemos mejores jugadoras y mejor equipo”, señaló Aitana, que ya mira al gran desafío europeo.

Y ese desafío tiene nombre propio: el Lyon. “A por el Lyon. Poco hay que decir: es un histórico de la Champions”, afirmó. La azulgrana recordó también todo lo que el Barça ha aprendido de sus duelos ante el conjunto francés: “Aprendimos mucho de ellas”. Ahora, el vestuario mira hacia dentro: “Miramos para casa y pensaremos en recuperar el título", al ser preguntado por la presencia de Jonathan Giraldez al frente del Lyon.