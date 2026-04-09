El regreso de Aitana Bonmatí ya apunta a una fecha

La recuperación de Aitana Bonmatí entra en su fase final. La centrocampista azulgrana, que sufrió una fractura del peroné izquierdo el pasado mes de noviembre con la selección española, ya deja entrever que está cerca de volver y que su objetivo es reaparecer el 2 o 3 de mayo ante el Bayern, en la vuelta de las semifinales de la Champions en el Spotify Camp Nou. Una fecha que encajaría con los aproximadamente cinco meses de baja que pronosticaron los médicos tras la operación.

La propia jugadora lo explicó en declaraciones a Movistar Plus+ antes del partido de Champions masculina entre el Barça y el Atlético:

“No es el momento de confirmar nada, pero mi objetivo es estar contra el Bayern. No pude estar el otro día contra el Real Madrid con mis compañeras, lo vi desde fuera. Fue un día emocionante, el público del Spotify Camp Nou respondió súper bien, pero duele verlo desde fuera. Así que espero estar dentro la próxima vez”.

Antes de lo esperado

Sin embargo, según se explicó en el pódcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, la vuelta de Aitana podría adelantarse. La internacional azulgrana tendría opciones de entrar en una convocatoria el 22 de abril, en el partido contra el Espanyol adelantado de la jornada 26 de Liga, un encuentro que incluso podría dar matemáticamente el título al Barça.

La evolución de la centrocampista está siendo muy positiva y, si no hay contratiempos en los próximos días, podría recortar ligeramente los plazos previstos tras la operación, fijados inicialmente en unos cinco meses. Eso abriría la puerta a un regreso antes de lo esperado. Además, en el pódcast se destacó que, pese a haber estado varios meses fuera del grupo, Bonmatí es una futbolista que suele recuperar con rapidez el ritmo competitivo, un factor que invita al optimismo dentro del club.

En Fem Futbol también se abordó por qué el Barça todavía no ha concretado la fecha exacta de la vuelta de semifinales de la Champions en el Camp Nou, que depende de la fecha del partido de Liga del masculino contra Osasuna, ya que el club no quiere que se solape, y cómo impactarán en el presupuesto del femenino los 2,1 millones de euros recaudados con las entradas del último partido ante el Madrid en el estadio