FC BARCELONA (F)
Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: resultado y goles del partido de Liga F
Sigue el minuto a minuto del partido entre Real Sociedad y Barça (16.00h; DAZN) de la Liga F
Todo a punto para que arranque el partido en Zubieta
Veremos quién pone Pere Romeu en punta, si Pina, como en la selección, o Sydney y Pina se queda en el extremo
La Real Sociedad llega especialmente motivada a este partido y en muy buena dinámica, con Arturo Ruiz al mando. Destacan Edna Imade (que fue tercera máxima goleadora de la Liga la pasada temporada con el Granada, empatada con Graham) o Aiara Agirrezabala, que ha vuelto a la convocatoria. Con 17 años es una de las promesas destacadas de este inicio de curso
Es un día especial para Emma Ramírez, canterana del Barça, que contra su exequipo disputará su partido 100 con la Real Sociedad
De hecho, Pere Romeu solo cuenta con seis jugadoras de campo en el banquillo (Mapi León, Torrejón, Vicky, Ona Batlle, Fenger y Anna Quer), así que lo más probable es que las dos futbolistas del filial tengan minutos
Ya lucen en los vestuarios las camisetas de Martine Fenger, con el dorsal 35, y de Anna Quer, con el 44, que se estrenan en una convocatoria con el primer equipo. Ambas podrían debutar hoy
El Barça jugará con la tercera equipación
También confirmado el once de la Real Sociedad para el partido que está ya muy cerca de arrancar.
Este es el once del Barça
¡Buenas tardes! Bienvenidos/as al directo del partido entre la Real Sociedad y el Barça de la Liga F!
