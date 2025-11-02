Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: resultado y goles del partido de Liga F

La Real Sociedad llega especialmente motivada a este partido y en muy buena dinámica, con Arturo Ruiz al mando. Destacan Edna Imade (que fue tercera máxima goleadora de la Liga la pasada temporada con el Granada, empatada con Graham) o Aiara Agirrezabala, que ha vuelto a la convocatoria. Con 17 años es una de las promesas destacadas de este inicio de curso