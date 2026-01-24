En directo
SUPERCOPA DE ESPAÑA
Real Madrid - FC Barcelona, en directo hoy: final de la Supercopa de España femenina, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la final de la Supercopa entre Real Madrid y Barça desde Castellón con el primer título del año en juego
Calentamiento
Las jugadoras del Barça y del Real Madrid calientan en el terreno de juego.
11 del Real Madrid
Esta es la alineación oficial del conjunto blanco
El mensaje de Laporta
El presidente del Barça está motivado ante la final contra el Real Madrid
11 del Barça oficial
Pere Romeu ya ha confirmado su alineación para la final
Declaraciones del presidente de la RFEF
Hemos hablado con el presidente de la Federación Rafael Louzán que ha elogiado la apuesta del Barça por el fútbol femenino
Sin Kika
El partido está marcado por la ausencia de Kika después de la surrealista expulsión que sufrió en las semifinales
Bienvenidos
Hola Buenas tardes. El Barça se enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa. El primer título en juego de la temporada se dilucida en Castellón. El partido se podrá ver en TV3 y Teledeporte y lo seguiremos en SPORT minuto a minuto.
