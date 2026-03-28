Real Madrid - Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones probables del clásico de la Liga F

Segundo asalto de una trilogía vertiginosa. Apenas cuatro días después del 2-6 en el Di Stéfano que dejó encarrilados los cuartos de final de la Champions, Barça y Madrid vuelven a verse las caras en el mismo escenario. Esta vez, con la Liga en juego. Y con un premio mayúsculo: si el conjunto azulgrana gana, se colocará con 13 puntos de ventaja a falta de seis jornadas. Un golpe prácticamente definitivo.

El contexto invita a pensar en un guion similar, pero desde dentro del vestuario culé se insiste en lo contrario. Pere Romeu ya avisó tras la goleada europea: cada partido es distinto. Y este también lo será. El Barça dominó con autoridad, pero detectó aspectos a corregir. Especialmente en la gestión tras pérdida y en esas acciones caóticas en las que, si no se finaliza bien, el rival puede correr. También en la necesidad de frenar el inicio rápido del Madrid desde atrás. Ajustes finos para un equipo que, incluso cuando gana con contundencia, sigue buscando la perfección.

Porque si algo define a este Barça es precisamente eso: la ambición. Un grupo que lleva años ganando, pero que sigue compitiendo como si aún tuviera todo por demostrar. “Puedes hacer muy bien tu trabajo, pero sin hambre no sirve de nada”, resumía Romeu. Y esa hambre es la que explica que no haya espacio para la relajación, ni siquiera tras un 2-6.

Un Madrid tocado que se agarra a Linda

El Madrid, en cambio, llega tocado. El golpe fue duro, sobre todo porque el equipo blanco venía en buena dinámica, con siete victorias consecutivas, y con la sensación de haberse acercado. Pero la realidad volvió a ser contundente. Este 2026 solo han perdido cuatro partidos: uno de Liga ante el Athletic… y tres contra el Barça. La final de la Supercopa (2-0), los cuartos de Copa (0-4) y la ida de Champions (2-6), además del 0-4 de la primera vuelta de Liga F en Montjuïc. Demasiado castigo en demasiado poco tiempo.

Las jugadoras del Barça preparan el clásico / FCB

Aun así, el conjunto de Pau Quesada se agarra a lo poco que funcionó. Linda Caicedo fue la gran amenaza, la única capaz de hacer daño real con dos goles, los primeros en un clásico. Su velocidad y desequilibrio serán, de nuevo, uno de los principales argumentos para intentar sorprender. También la posible evolución de nombres como Teresa Abelleira, que ya vuelve a entrenar con el grupo tras su larga lesión, aunque todavía queda para su regreso.

Y un Barça casi al completo

En el Barça, mientras, no se baja el pie. Romeu solo cuenta con las bajas de Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí, y podrá disponer de Mapi León, Irene Paredes y Kika Nazareth al cien por cien. Habrá rotaciones, sí, pero sin perder competitividad. En este tramo de la temporada, con la Champions y la final de Copa en el horizonte, es clave que todas se sientan importantes y que la gestión de cargas sea óptima. Los precedentes tampoco invitan al optimismo blanco. Será el clásico número 24 y el balance es abrumador: 22 victorias del Barça, una del Madrid y un total de 83 goles a favor por solo 12 en contra. Alexia Putellas y Ewa Pajor, con 13 tantos, lideran la lista de máximas goleadoras de estos duelos.

El partido, además, tendrá un nombre propio en el arbitraje: Olatz Rivera, recordada por el polémico clásico de la pasada temporada en el que anuló un gol legal a Jana Fernández por un fuera de juego inexistente que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Más allá de todo, el duelo servirá también como antesala del gran escenario: el Spotify Camp Nou, donde el Barça deberá rematar el pase a semifinales de Champions ante más de 40.000 aficionados. Pero antes, toca Liga. Y puede ser el día en que el campeonato quede, prácticamente, decidido

Horario y dónde ver el clásico de la Liga F

El clásico de la Liga F entre el Real Madrid y el FC Barcelona, correspondiente a la 24ª jornada de la competición, se disputará este domingo, 29 de marzo, en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas a las 21.00h.

El encuentro entre blancas y azulgranas que puede dejar el título visto para sentencia podrá verse en televisión por DAZN y, en abierto, por TV3 (en Catalunya).

Alineaciones probables

Real Madrid: Misa; Eva Navarro, Méndez, Lakrar, Holmgaard; Däbritz, Angeldal, Weir; Athenea, Feller, Linda

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Patri, Serrajordi, Alexia; Graham, Pajor, Pina